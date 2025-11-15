Ολυμπιακός: Χάνοντας το «ερυθρόλευκο» δάσος και επιμένοντας στο δέντρο ενός χαμένου σουτ

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα στην Ιταλία από την Αρμάνι Μιλάνο με σκορ 88-87 για την 11η αγωνιστική της EuroLeague. Παρά το γεγονός ότι οι Ιταλοί παρατάχθηκαν με σημαντικές απουσίες, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πραγματοποίησε μια κακή εμφάνιση και ηττήθηκε δίκαια.

Παρότι είχε σε εξαιρετική μέρα τους Ντόρσεϊ και Πίτερς με 25 και 27 πόντους αντίστοιχα οι Έλις με 16 πόντους Μπρουκς (15π.) και Μπούκερ (13π.) ήταν αρκετοί με τους «ερυθρόλευκους» να χάνουν ευκαιρία για το σουτ της παράτασης με τον Βεζένκοφ. Η ουσία του παιχνιδιού ωστόσο, βρίσκεται πολύ πριν από αυτό το σουτ..

Έκανε την Αρμάνι να νιώσει άνετα και... βιάστηκε

Οι Πειραιώτες από την αρχή του παιχνιδιού, άφησαν τους Ιταλούς να νιώσουν άνετα στο παρκέ. Η Αρμάνι έβαλε 12 πόντους σε 3 λεπτά και χρειάστηκε (μετά από ένα 6/6) να περάσουν 4 λεπτά για να αστοχήσει. Ένα από τα κλειδιά του παιχνιδιού ήταν η επιθετική άμυνα. Την άμυνα αυτή την είδαμε κυρίως από τον Φουρνιέ στον Γκούντουριτς (κι αυτό στα πρώτα λεπτά), αφού οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι που βάζαν την μπάλα στα χέρια. Όποιος κι αν ήταν ο χειριστής που διάλεγε ο Μπαρτζώκας... ασφυκτιούσε στην on-ball πίεση. Είναι ενδεικτικό πως η ομάδα του Μπαρτζώκα έκλεισε το ημίχρονο με μόλις... 6 φάουλ.

Με το χαμηλό σχήμα που επέλεξε η Αρμάνι, οι «ερυθρόλευκοι» βιαζόντουσαν να βρουν λόμπες στην επίθεση για τους ψηλούς, δεν πάσαραν σωστά και αν χρωστάνε κάπου πως η διαφορά στο ημίχρονο ήταν στο -4 (47-43), ήταν στα επιθετικά ξεσπάσματα των Ντόρσεϊ, Γουόρντ και Πίτερς.

Το κοντό σχήμα βρήκε... προσωρινές απαντήσεις και ο Έλις ντύθηκε «Μπάτμαν»

Πίτερς και Βεζένκοφ έμειναν στο ίδιο σχήμα το τελευταίο πεντάλεπτο, με τον Μπαρτζώκα να ρίχνει στην μάχη και τους ΜακΚίσικ, Γουόρντ, αφήνοντας για λίγο τον Γουόκαπ, προκειμένου να δώσει μια απάντηση στο small-ball της Αρμάνι. Πράγματι, οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να πάρουν πράγματα από αυτό το σχήμα, γύρισαν το παιχνίδι όταν μπήκαν και οι Γουόκαπ, Ντόρσει, αλλά ο Έλις φρόντιζε κάθε φορά που ο Ολυμπιακός πλησίαζε, να δίνει το «φιλί της ζωής» στην ομάδα του.

Η καρδάρα με το γάλα και ο Βεζένκοφ

Θα μου επιτρέψετε να θεωρώ το ίδιο σωστό, όποιος εκ των Πίτερς, Ντόρσει, Βεζένκοφ έπαιρνε το σουτ στο 84-87. Αν ο τελευταίος το έβαζε, πιθανόν τώρα οι ίδιοι που βλαστημάνε να αποθέωναν τόσο τον παίκτη, όσο και τον προπονητή.

Η πραγματικότητα και η ουσία, δεν βρίσκονται σε αυτό το σουτ. Ο Ολυμπιακός έχυσε την καρδάρα με το γάλα πολύ νωρίτερα. Με πολύ περισσότερα λεπτά αγώνα και το σκορ στο 75-72, δέχθηκε δυο... θανατηφόρα τρίποντα από τον Έλις (το ένα μπροστά στον Βεζένκοφ, το δεύτερο μπροστά στον Μιλουτίνοφ) και η διαφορά πήγε στο +9. Με το σκορ στο 84-82 και 49 δευτερόλεπτα να απομένουν, οι Πειραιώτες «ξέχασαν» τον Μπολμπάρο στην ρακέτα που σκόραρε μόνος του. Όπως διαπιστώνει κανείς, δεν είναι το ένα σουτ που στέρησε από τον Ολυμπιακό την νίκη. Ήταν η συγκέντρωση που ΔΕΝ έδειξε στην άμυνα.