Παρτιζάν: Απίθανο επεισόδιο Ομπράντοβιτς-Τζόουνς μετά την ήττα από την Βιλερμπάν (vid)

Η Παρτιζάν ηττήθηκε από την Βιλερμπάν με 88-87 στην 11η αγωνιστική της EuroLeague κι ένα σκηνικό κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ήταν αυτό που μαγνήτισε τα βλέμματα και προκάλεσε αντιδράσεις.



Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν δίστασε να πάρει θέση και στη συνέντευξη Τύπου όπου κατέκρινε τη συμπεριφορά της ομάδας του λέγοντας πως, «Κάποιοι θα έπρεπε να ντρέπονται - Μπήκα στα αποδυτήρια και όλοι ήταν στα τηλέφωνά, συμπεριφερόμενοι ανώμαλα».





Ωστόσο πριν από τις δηλώσεις του είχε προηγηθεί ένα σκηνικό που «άναψε τα αίματα». Ο Ταϊρίκ Τζόουνς βρισκόταν στον πάγκο της Παρτίζαν, με τα πολιτικά του ρούχα, εκτός αποστολής δηλαδή. Εκεί θέλησε να σηκωθεί και να διαμαρτυρηθεί στους διαιτητές για μια απόφαση, με τον Ομπράντοβιτς να γίνεται έξαλλος και να του φωνάζει. Ο Τζόουνς μετά ζήτησε συγγνώμη, κάτι που δεν δέχθηκε ο κόουτς της Παρτίζαν.