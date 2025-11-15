Μιλγουόκι Μπακς - Σάρλοτ Χόρνετς 147-134: Ο... δημιουργός Γιάννης έδωσε την νίκη στα «Ελάφια»

Απέναντι στους Σάρλοτ Χόρνετς οι Μιλγουόκι Μπακς ζορίστηκαν αρκετά, είδαν τον Κνόπελ να ισοφαρίζει και το παιχνίδι να πηγαίνει στην παράταση, όμως στο τέλος βρήκαν τις λύσεις και κατάφεραν να φτάσουν στη νίκη, συνεχίζοντας το νικηφόρο σερί τους. Αυτό γιατί ανέβηκαν στο 8-5, την ώρα που οι Χόρνετς υποχώρησαν στο 4-8.

Φυσικά, μεγάλο μερίδιο στην επιτυχία είχε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που έκανε τα πάντα στην επίθεση, προκειμένου η ομάδα του να φτάσει στη νίκη. Το κοντέρ έγραψε 25 πόντους (με 12/18 σουτ και 1/3 βολές), 7 ριμπάουντ, 18 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 τάπα. Και μάλιστα ο Greek Freak «εξιλεώθηκε» για το άστοχο σουτ στο τέλος της κανονικής περιόδου, όπου θα έδινε τη νίκη στην ομάδα του, χωρίς να χρειαστεί το επιπλέον πεντάλεπτο.

KUZ IN THE CLUTCH. pic.twitter.com/dSSBGhq4nH — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 15, 2025

Οι Μπακς είχαν τον έλεγχο στα τελευταία λεπτά, βγάζοντας αντίδραση μετά το προβάδισμα των Χόρνετς στο τέλος του ημιχρόνου (61-69). Ο Γιάννης μοίραζε τη μπάλα και κυριότερος εκφραστής στην επίθεση ήταν ο Κάιλ Κούζμα που ανέλαβε δράση και εκτέλεσε την άμυνα των Μπακς. Τα «ελάφια» όμως υπολόγιζαν χωρίς τον τρομερό Κνόπελ, που με δικά του σουτ έστειλε το παιχνίδι στην παράταση.

Εκεί τα «ελάφια» βρήκαν λύσεις με τον Μάιλς Τέρνερ και χάρη στις ασίστ του Γιάννη κατάφεραν να χτίσουν διαφορά (140-131). Ο Μπρίντζες προσπάθησε να μειώσει, αλλά οι Μπακς κράτησαν τα ηνία, διαχειρίστηκαν το προβάδισμά τους έως το τέλος και στο φινάλε πανηγύρισαν την όγδοη νίκη τους στην τρέχουσα regular season.

Giannis with the flush! pic.twitter.com/G9Y675QJd9 — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 15, 2025

Ο Κάιλ Κούζμα ήταν ο πρώτος σκόρερ των Μπακς, σε μια από τις καλύτερες εμφανίσεις του με την ομάδα του Ουισκόνσιν. Αυτό γιατί είχε 29 πόντους, 11/17 σουτ, 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 4 κλεψίματα και 1 τάπα. Από... κοντά και ο Ράιαν Ρόλιντς με 20 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ στην παράταση «μίλησε» ο Μάιλς Τέρνερ με 18 πόντους και 6/8 τρίποντα.

Για τους Χόρνετς, που το πάλεψαν, αλλά στην παράταση έμειναν από δυνάμεις, ο Κον Κνόπελ συνέχισε τις καταπληκτικές εμφανίσεις του, έχοντας 32 πόντους και 12/20 σουτ, με τον Μάιλς Μπρίντζες να έχει 32 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Μούσα Ντιαμπατέ πρόσθεσε 15 πόντους και 11 ριμπάουντ, την ώρα που ο Λαμέλο Μπολ μετρούσε 16 πόντους και 10 ασίστ.

Τα 12λεπτα: 34-33, 61-69, 103-98, 129-129 (κ.δ), 147-134 (α'παρ).