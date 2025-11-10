NBA: Ο «εξωγήινος» Αντετοκούνμπο δεν ήταν αρκετός για να λυγίσει τους Ρόκετς

Ένα μεγάλο ντέρμπι είχαν οι Μπακς μπροστά τους, φιλοξενώντας στο Μιλγουόκι μια από τις καλύτερες ομάδες του φετινού πρωταθλήματος, τους Χιούστον Ρόκετς.

Παρά την τρομερή εμφάνιση που είχαν σχεδόν σε όλο το παιχνίδι οι Μπακς, δεν κατάφεραν να... κάνουν την υπέρβαση και ηττήθηκαν με σκορ 122-115!

Το παιχνίδι, αν μη τι άλλο ήταν κοντά από την αρχή, από το πρώτο δωδεκάλεπτο. Που ήταν και ένα δωδεκάλεπτο όπου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κινήθηκε σε πολύ χαμηλά τέμπο, αν και η υπόλοιπη αναμέτρηση δεν είχε παρόμοια εικόνα.

Ο «Greek Freak», είχε στο πλευρό του επάξια τους ρολίστες της ομάδας, τον Ράιαν Ρόλινς και τον Κόουλ Άντονι. Αμφότεροι ιδίως στο δεύτερο δεκάλεπτο εκμεταλλεύτηκαν τα διπλά και τριπλά μαρκαρίσματα επάνω στον αστέρα της ομάδας, χτυπώντας από την γραμμή των τριών πόντων. Ζορίστηκε ιδιαίτερα ο Μάιλς Τέρνερ να πιάσει ρυθμό, με τους Αλπερέν Σενγκούν και Τζαμπάρι Σμιθ να του κάνουν το βράδυ δύσκολο.

Όσον αφορά τον Τούρκο σέντερ, και αυτός τα βρήκε δύσκολα κόντρα στον Γιάννη. Σε κάθε φάση που τον έβρισκε στην άμυνα, έκανε... την προσευχή του να μην καρφώσει εμφατικά στο πρόσωπό του. Συνεχώς επίσης, είχε την ανάγκη να... γκρινιάξει στη διαιτητική ομάδα, παρά το γεγονός πως το κάθε μαρκάρισμά του, ήταν πέραν του επιτρεπτού.

Από την τρίτη περίοδο και έπειτα, διαρκώς οι Μπακς διατηρούσαν μια διαφορά άνω των οκτώ πόντων, που δεν μπορούμε να πούμε πως ήταν ασφαλείας, αλλά σίγουρα εξασφάλιζε πως θα μπορούσαν να διαχειριστούν καλύτερα την κατάσταση. Βέβαια, όταν στα μέσα αυτού, πέρασε εκτός ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, τότε τα «Ελάφια» έδειχναν να μην μπορούν να ανταποκριθούν. Ξανά Ρόλινς αλλά αυτή τη φορά και ο Κούζμα συνέλαβαν τα... μέγιστα (74-84, 32'). Από εκείνο το σημείο και έπειτα, οι Ρόκετς έτρεξαν σερί 9-0, ο Ντουράντ σκόραρε 14 πόντους σε ένα δωδεκάλεπτο και το παιχνίδι ήταν ξανά... ντέρμπι!

Ο Ριντ Σέπαρντ σκόραρε 7 αναπάντητους πόντους, προσφέροντας τα μέγιστα στην ομάδα του Τέξας, προκαλώντας πονοκέφαλο στον Ντοκ Ρίβερς που αναγκάστηκε να καλέσει τάιμαουτ (93-95, 39'). Μια ανάπαυλα από την οποία τα «Ελάφια» γύρισαν σε αγωνιστική ακμή, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει απίστευτα πραγματικά πράγματα στο παρκέ!

Ωστόσο, ήταν απελπιστικά μόνος του στο κρίσιμο φινάλε. Η ομάδα του δέχθηκε στα τελευταία λεπτά σερί της τάξεως του 17-3, (από το 101-109, στο 117-112) με αποτέλεσμα οι Μπακς να γνωρίζουν την ήττα με σκορ 122-115.

Τρομερός ο Κέβιν Ντουράντ με 31 πόντους και επτά ασίστ, ενώ ο Αλπερέν Σενγκούν ήτα... απόλυτος, έχοντας 23 πόντους, επτά τελικές πάσες στους συμπαίκτες του αλλά και 11 ριμπάουντ!

Τι έκανε ο Γιάννης εναντίον των Ρόκετς

Το παιχνίδι ξεκίνησε σε χαμηλά στάνταρ για τον Γιάννη. Ήταν ένα πολύ κλειστό παιχνίδι, δίχως το παρκέ να έχει χώρους για να κάνει τις παραδοσιακές επελάσεις του και έτσι έμεινε στα... ρηχά.

Μέχρι το δεύτερο δωδεκάλεπτο όμως. Εκεί όπου... πήρε πραγματικά φωτιά. Ούτε ο Άνταμς, ούτε ο Ντουράντ, ούτε ο Σενγκούν ούτε ο Ίσον μπορούσαν να σταματήσουν τον Έλληνα αστέρα. Καλύτερη παρουσία του στην τρίτη περίοδο, εκεί όπου ο Αντετοκούνμπο σκόραρε 14 πόντους, ενώ και στην έναρξη του φινάλε είχε έξι πόντους σε τρεις κατοχές!

Ο «Greek Freak», ήταν ξανά ο απόλυτος παράγοντας και ολοκλήρωσε το παιχνίδι έχοντας 37 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 τελικές πάσες στους συμπαίκτες του!



