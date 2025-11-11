Εργκίν Αταμάν: Διάλεξε την All star πεντάδα Ευρωπαίων του NBA με πρώτη επιλογή τον Αντετοκούνμπο

Η συζήτηση για την καλύτερη πεντάδα Ευρωπαίων του NBA «φουντώνει» σε Αμερική και Ευρώπη, με τον Εργκίν Αταμάν να βάζει... ελληνικό «άρωμα» στην επιλογή των αγαπημένων του πέντε. Ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού σε συνέντευξη του στο «arenasport.tv» κλήθηκε από την παρουσιάστρια να επιλέξει τους καλύτερους πέντε Ευρωπαίους παίκτες του NBA, οι οποίοι κατά τα λεγόμενα του θα μπορούσαν να συμμετάσχουν ως ομάδα σε ένα υποθετικό All Star Game.

Ο Εργκίν Αταμάν, μάλιστα δε δίστασε να τοποθετηθεί μιλώντας ανοιχτά για την αγωνιστική υπεροχή των Ευρωπαίων παικτών στο NBA. «Πιστεύω ότι η ευρωπαϊκή ομάδα θα νικήσει. Θα είναι ενδιαφέρον παιχνίδι. Η αγαπημένη μου ομάδα είναι η ευρωπαϊκή», σχολίασε ο Τούρκος κόουτς των «πράσινων».

Όσον αφορά την επιλογή των αρχικών «πέντε», ο Αταμάν ξεκίνησε επιλέγοντας τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Δεύτερος στις επιλογές του εμφανίστηκε ο Αλπερέν Σενγκούν. Την «πεντάδα» του κόουτς Αταμάν συμπλήρωσαν τρεις ακόμα σπουδαίοι Ευρωπαίοι παίκτες. Ο λόγος για τους Νίκολα Γιόκιτς, Λούκα Ντόντσιτς και Λάουρι Μάρκανεν.

«Θέλω να ξεκινήσω με τον Γιάννη σίγουρα, τον Αλπερέν Σενγκούν, τον παίκτη μου, τον Γιόκιτς σίγουρα, τον Ντόντσιτς και ίσως τον Μάρκανεν», σχολίασε ο Αταμάν.

Υπενθυμίζουμε πως το NBA επεξεργάζεται εδώ και καιρό μία ενδεχόμενη αλλαγή στη μορφή του All Star Game, καθώς η δημοφιλία του έχει αρχίσει να περιορίζεται. Μία από τις προτάσεις που εξετάζονται είναι η διεξαγωγή ενός All Star αγώνα ανάμεσα στους καλύτερους Αμερικάνους παίκτες της κλειστής Λίγκας και τους κορυφαίους του πρωταθλήματος από τον υπόλοιπο κόσμο, ωστόσο η πρόταση δεν έχει ακόμα τεθεί σε ψηφοφορία.