Αταμάν: «Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, συγγνώμη μπερδεύτηκα, στον Ερυθρό Αστέρα»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ηττήθηκε (86-68) από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι για την 9η αγωνιστική της Euroleague και ο προπονητής των «πρασίνων» Εργκίν Αταμάν δε δίστασε να δώσει συγχαρητήρια στον... Ολυμπιακό μετά το πέρας της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, ο κόουτς Αταμάν στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μπερδεύτηκε, λόγω των συνθημάτων που φώναζαν οι φιλάθλοι του Ερυθρού Αστέρα, υπέρ των Πειραιωτών και... συνεχάρη τον Ολυμπιακό του Γιώργου Μπαρτζώκα. Τι είπε για Ναν, Σορτς, Βαλαντσιούνας, αλλά και για την αναζήτηση ψηλού στην αγορά.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου

«Ξεκινήσαμε το ματς τραγικά στην επίθεση, τρομερά λάθη. Κάναμε 0/10 σουτ που ήταν κυρίως ελεύθερα τρίποντα, χάσαμε λέι-απς. Μετά δώσαμε τον έλεγχο του αγώνα σε αυτούς. Το ίδιο ήταν στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Στην τελευταία περίοδο κάποιοι παίκτες έδειξαν χαρακτήρα, δεν δέχθηκαν μία μεγάλη ήττα. Προσπαθήσαμε να επιστρέψουμε αλλά κάναμε μερικά λάθη και χάσαμε.



Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Συγγνώμη, σε όλο το ματς οι οπαδοί υποστήριζαν τον Ολυμπιακό. Έχω μπερδευτεί για αυτό. Συγχαρητήρια στον Ερυθρό Αστέρα. Κέρδισαν το ματς».

Για την απόδοση του Ναν: «Οι παίκτες κατά τη διάρκεια της σεζόν έχουν κακές εμφανίσεις. Σε κάποια παιχνίδια όπως στην Πόλη που κερδίσαμε δεν αντιδράσαμε στο παιχνίδι. Αυτό μπορεί να συμβεί. Όλοι ξέρουμε την ποιότητά του σαν παίκτη, ήταν μια πολύ κακή βραδιά για εκείνον και στην τέταρτη περίοδο τον αφήσαμε εκτός πεντάδας».

Για το ότι είπε πως είναι ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη την τελευταία 10ετία: «Ναι είπα πως την τελευταία 10ετία έχω τα καλύτερα αποτελέσματα στην Ευρώπη σαν προπονητής».

Για τον Τι Τζέι Σορτς: «Δεν ξέρω γιατί δεν έχει κολλήσει. Κατά 90% δεν είμαι χαρούμενος για την απόδοσή του. Ίσως είναι δικό μας λάθος, ίσως είναι δικό του λάθος αλλά η πραγματικότητα είναι πως δεν κάνει τις εμφανίσεις που θα θέλαμε. Όσον αφορά τις φήμες, δεν γνωρίζω τίποτα».

Για το ενδεχόμενο ενίσχυσης: «Μας λείπουν 3 σέντερ και το να παίξουμε άμυνα χωρίς τους σέντερ είναι δύσκολο. Είμαστε στην αγορά για να βρούμε ένα σέντερ που θα μας βοηθήσει, γιατί η κατάσταση του Λεσόρ δεν είναι ξεκάθαρη. Δεν είναι ξεκάθαρο πότε θα επιστρέψει».

Για την υπόθεση Βαλαντσιούνας και αν δημιούργησε πρόβλημα στον σχεδιασμό: «Δεν δημιούργησε πρόβλημα γιατί πήραμε τον Ρισόν Χολμς. Έπαιξε δύο καλά παιχνίδια σε Αθήνα και Πόλη και μετά τραυματίστηκε σοβαρά. Στην αγορά μπορεί να συμβεί αυτό. Δεν πήραμε τον Βαλαντσιούνας, αλλά υπογράψαμε έναν άλλο σημαντικό παίκτη».