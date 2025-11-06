Παναθηναϊκός: Οι ήττες του Νοέμβρη είναι μέσα στο πρόγραμμα, η εικόνα παραίτησης... όχι

Ο Παναθηναϊκός AKTOR των μηδενικών επιλογών στη ρακέτα έζησε μια εφιαλτική βραδιά στο Βελιγράδι και ηττήθηκε με 86-68 από τον Ερυθρό Αστέρα στην 9η αγωνιστική της EuroLeague. Οι «πράσινοι» χωρίς να διαθέτουν καμία καθαρή λύση στη θέση «5» έχασαν κατά κράτος τη «μάχη» των ριμπάουντ, δυσκολεύτηκαν να βρουν λύσεις επιθετικά και αναπόφευκτα έφυγαν από τη Σερβία χωρίς να διεκδικήσουν ουσιαστικά σε κανένα σημείο το παιχνίδι.

Σε μια βραδιά που σχεδόν τίποτα δεν λειτούργησε όπως θα ήθελε ο Εργκίν Αταμάν, Τσέντι Όσμαν (14 πόντοι και 5 ριμπάουντ) και Κώστας Σλούκας (16π)αποτέλεσαν τις «εξαιρέσεις» του Παναθηναϊκού. Κι αυτό που στο τέλος... ενόχλησε δεν ήταν η ήττα, αλλά η εικόνα παραίτησης.

Το «ερυθρόλευκο» πάρτι στην ρακέτα και οι απουσίες

Eurokinissi

Ξέραμε από την αρχή πως η αποστολή του Παναθηναϊκού θα ήταν δύσκολη, ακόμη κι αν οι δυο ομάδες ήταν πλήρεις. Ο Ερυθρός Αστέρας με την έλευση Ομπράντοβιτς έχει 7-0 σερί νικών και παίζει μέχρι στιγμής το καλύτερο μπάσκετ στην διοργάνωση. Από οποιαδήποτε ομάδα αν έβγαζες τους τρεις βασικούς της σέντερ, τα πράγματα στην ρακέτα θα ήταν δύσκολα. Το ίδιο και για τους «πράσινους».

Μόνο που το «τριφύλλι» στο συγκεκριμένο παιχνίδι, δεν πάλεψε το παιχνίδι. Κι ο Ερυθρός Αστέρας είχε απουσίες. Τον Μπολομπόι, τον Κάναν, τον Κάρτερ, τον Γκράχαμ, τον Νόουρα και τον Ριβέρο. Ωστόσο, βρήκε τον τρόπο να πάρει το 100% ακόμη και από παίκτες που δεν είναι πρώτης γραμμής. Αυτό, δεν το έχει καταφέρει (τουλάχιστον ακόμη) το «τριφύλλι».

Αστοχία, συνεργασίες στο... μηδέν και η φάση «σταθμός»

Eurokinissi

Οι «πράσινοι» δεν έχασαν μόνο από την μεγάλη «πληγή» στην ρακέτα. Έχασαν γιατί όλα όσα τους προσέφερε το παιχνίδι, τα πέταξαν στον κάλαθο των αχρήστων. Τα περισσότερα τρίποντα ήταν υπό καλές προϋποθέσεις, αλλά οι φιλοξενούμενοι τα έσπασαν (0/10 στην πρώτη περίοδο), ενώ παράλληλα δεν έβρισκαν συνεργασίες στην επίθεση (η πρώτη ασίστ μετά από 16 λεπτά παιχνιδιού).

Μια φάση που απεικονίζει πλήρως την διάθεση των δυο ομάδων για την νίκη ήταν αυτή του Μακιντάιρ. Ο παίκτης του Ερυθρού Αστέρα στην δεύτερη περίοδο, σουτάρει τρίποντο, μαζεύει ο ίδιος το ριμπάουντ και ευστοχεί ανενόχλητος από την ρακέτα.

Τα «ξεσπάσματα», το σχήμα που... άργησε και ο Ναν

Eurokinissi

Το μοναδικό που κρατάει η ομάδα του Αταμάν σε ένα πολύ κακό βράδυ είναι τα... μίνι-ξεσπάσματα που είχε στο τέλος της δεύτερης περιόδου και ειδικά στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Εκεί όπου βρέθηκε και το κατάλληλο σχήμα με Σλούκα, Τολιόπουλο, Ρογκαβόπουλο, παρά το γεγονός πως πλέον ήταν αργά.

Screenshot

Last but not least, η συμπεριφορά του Ναν θα πρέπει να αλλάξει άρδην. Το τονίζω η συμπεριφορά, όχι η απόδοση. Το να υπάρχει ένα ντεφορμάρισμα είναι ανθρώπινο, ακόμη και στους καλύτερους. Το ζητούμενο είναι όταν δεν βγαίνει το παιχνίδι στον Ναν, να μην είναι αρνητικός παράγοντας. Γιατί οι 6 πόντοι δεν είναι κάτι κατακριτέο. Τα 7 λάθη, ο εκνευρισμός και η απώλεια καθαρού μυαλού, επηρεάζει συνολικά την ομάδα, σε ένα παιχνίδι που θα έπρεπε να είχε αποσυρθεί νωρίτερα. Πιο συγκεκριμένα, στο σημείο που κλείνεται από τρεις (!) παίκτες του Ερυθρού Αστέρα και δεν επιλέγει να δώσει πάσα.