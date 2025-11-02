Παναθηναϊκός AKTOR: Τεράστιο πρόβλημα στη ρακέτα - Στην αγορά για ψηλό οι «πράσινοι»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα τραυματισμών στη φροντ λάιν, με τον Εργκίν Αταμάν να βλέπει όλους τους διαθέσιμους σέντερ εκτός των υπηρεσιών του. Μετά τους Ματίας Λεσόρ και Ρισόν Χολμς, εκτός δράσης τέθηκε και ο Ομέρ Γιουρτσεβέν, επιτείνοντας τον «πονοκέφαλο» του Τούρκου προπονητή.

Ο Γιουρτσεβέν ένιωσε ενοχλήσεις στην προπόνηση της Κυριακής (2/11) και υποβλήθηκε σε εξετάσεις στο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, οι οποίες έδειξαν θλάση αριστερού προσαγωγού β’ βαθμού. Ο χρόνος απουσίας του υπολογίζεται περίπου στις τρεις εβδομάδες, γεγονός που τον θέτει νοκ άουτ από τα κρίσιμα παιχνίδια του Νοεμβρίου.

Η απουσία του έρχεται σε μία δύσκολη συγκυρία, καθώς το «τριφύλλι» θα ταξιδέψει στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα (5/11) χωρίς «καθαρό» σέντερ. Ο Ντίνος Μήτογλου αναμένεται να καλύψει προσωρινά τη θέση «5», με τη συνδρομή των Κουζέλογλου, Σαμοντούροβ, ο οποίος επέστρεψε στις προπονήσεις, και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Με τους Χολμς και Γιουρτσεβέν εκτός ως το τέλος του μήνα και τον Λεσόρ ακόμη αβέβαιο για επιστροφή, ο Παναθηναϊκός κινείται ήδη για την απόκτηση σέντερ. Οι «πράσινοι» προσφέρουν δίμηνο συμβόλαιο με προοπτική επέκτασης, ενώ οι τελικές αποφάσεις αναμένονται μέσα στα επόμενα 24ωρα.

Ένας από τους παίκτες που έχουν προταθεί είναι ο Καλίφα Κουμάντζε, γνώριμος από τη EuroLeague, χωρίς όμως να καλύπτει πλήρως τα αγωνιστικά κριτήρια του Εργκίν Αταμάν. Ωστόσο, με τον χρόνο να πιέζει, δεν αποκλείεται οι «πράσινοι» να επανεξετάσουν όλες τις διαθέσιμες επιλογές ώστε να ενισχυθούν άμεσα στη ρακέτα και να καλύψουν το τεράστιο κενό στους ψηλούς.