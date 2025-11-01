Παναθηναϊκός AKTOR: Ο άλυτος... γρίφος της ρακέτας και η αναζήτηση σταθερότητας

Ο Παναθηναϊκός AKTOR εμφανίστηκε κατώτερος των περιστάσεων στο Πριγκιπάτο, γνωρίζοντας την ήττα (92-84) από την Μονακό του Βασίλη Σπανούλη στην 8η αγωνιστική της EuroLeague. Οι «πράσινοι» δυσκολεύτηκαν από την εξαιρετική αμυντική λειτουργεία των Μονεγάσκων, δεν περιόρισαν από την πλευρά τους τα επιθετικά «όπλα» των Γάλλων και ολοκλήρωσαν με ήττα την «διαβολοβδομάδα» τους.





Από την άλλη, η Μονακό πέτυχε το 2 στα 2 απέναντι σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό αντίστοιχα, με τον κόουτς Σπανούλη να «διαβάζει» εξαιρετικά και τα δύο παιχνίδια, χτυπώντας στις αδυναμίες των «αιώνιων» σε αυτό το πρώιμο στάδιο της σεζόν.



Η έλλειψη σταθερότητας και η αμυντική (δυσ)λειτουργεία

Η Μονακό έμοιαζε να ελέγχει το παιχνίδι στο μεγαλύτερο διάστημα, αφού τα «ξεσπάσματα» του Παναθηναϊκού δεν είχαν την διάρκεια που θα επιθυμούσε ο Εργκίν Αταμάν. Ενδεικτικά, παρότι στο 3ο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός έφερε το παιχνίδι στα «μέτρα» του, δεν κατάφερε ποτέ να βρει σταθερότητα σε άμυνα και επίθεση. Το 7-0 στο ξεκίνημα του 2ου μέρους που έφερε στο καλάθι τη διαφορά (50-48) αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας ακόμη μέτριας εμφάνισης των «πράσινων».

Eurokinissi

Το «πρόβλημα» για τον «Επτάστερο» ξεκινά από την άμυνα, φέρνει με τη σειρά του αστοχία στην επίθεση και βιαστικές επιλογές που υπό κανονικές συνθήκες θα αποφεύγονταν. Σε ένα τέτοιο διάστημα η Μονακό ανέβασε την διαφορά ακόμα και στους 21 στη τελευταία περίοδο, για καλή τους τύχη όμως οι παίκτες του Αταμάν με ένα επιθετικό «ξέσπασμα» στο τέλος μάζεψαν στους 8 πόντους το παιχνίδι, κάτι που μπορεί να του χρειαστεί στο τέλος της σεζόν σε περίπτωση ισοβαθμίας.

Το (γνωστό) θέμα της ρακέτας και η δημιουργία

Το τρίτο φάουλ του Γιούρτσεβεν πολύ νωρίς στο παιχνίδι υπερτόνισε ένα σημαντικό πρόβλημα του Παναθηναϊκού στο ξεκίνημα της σεζόν. Με τους Λεσόρ και Χολμς στα «πιτς» και τον Τούρκο αναγκαστικά στον πάγκο, η Μονακό βρήκε ανοιχτό διάδρομο προς την «πράσινη» ρακέτα με κύριο εκτελεστή τον Οκόμπο. Επιβεβαίωση των παραπάνω αποτελεί η διαφορά στα ριμπάουντ, στα οποία οι Γάλλοι είχαν υπεροχή (36 έναντι 29), όπως συνέβη και στη Μπολόνια απέναντι στη Βίρτους.

ΑΠΕ ΜΠΕ

Επιθετικά, ένας Ναν (με λίγο... Σλούκα) δεν μπορεί να φέρει από μόνος του τα αποτελέσματα. Ο Σορτς δεν μπήκε ποτέ στο νόημα της αναμέτρησης, ο Γκράντ ψάχνει μια μεγάλη εμφάνιση για να ξεμπλοκάρει, κάτι που οδήγησε τον Παναθηναϊκό σε ένα παιχνίδι όπου μέτρησε μόλις 14 ασίστ για 10 λάθη. Η Μονακό πήρε τους 14 πόντους από αυτά τα λάθη, πίεσε ανελέητα τον εκάστοτε χειριστή στις πεντάδες του Αταμάν και περιόρισε σε μεγάλο βαθμό τα επιθετικά όπλα του Τούρκου τεχνικού.

Είναι φανερό ότι ο Παναθηναϊκός απέχει ακόμα αρκετά από αυτό που ίσως θα περίμεναν οι φίλοι του στην αρχή της σεζόν. Η εικόνα στους ψηλούς παραμένει... γρίφος, με τον Αταμάν να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μεταγραφής στη θέση «5», η οποία έχει εξελιχθεί σε αχίλλειο πτέρνα για το τριφύλλι εδώ και 1 χρόνο.

Συνέχεια μακριά από το σπίτι του

Τα... δύσκολα για τον Παναθηναϊκό όχι απλώς δεν τελείωσαν μόλις ξεκίνησαν. Ακολουθούν τρεις δύσκολες εκτός έδρας αποστολές σε Βελιγράδι, Μαδρίτη και Παρίσι απέναντι σε Ερυθρό Αστέρα, Ρεάλ και Παρί αντίστοιχα. Το ταξίδι στη Σερβία προηγείται (5/11, 21:00), ενώ ακολουθεί «διαβολοβδομάδα» σε Γαλλία αρχικά (11/11, 22:00) και Ισπανία μόλις δύο μέρες αργότερα (13/11, 21:45).

Ο βαθμός δυσκολίας είναι μεγάλος, όμως το ζητούμενο σε αυτό το σημείο της σεζόν είναι οι νίκες, ιδίως για μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός που μέχρι τώρα, δείχνει να δυσκολεύεται μακριά από το «Telekom Center», μετρώντας μια... αγχωτική νίκη στη Βιτόρια και δύο εύκολες ήττες σε Μπολόνια και Μόντε Κάρλο. Αναζητώντας, μέσα από μια μεγάλη εμφάνιση εκτός Ελλάδας, την χαμένη σταθερότητα...