Σπανούλης: «Παίξαμε εξαιρετικά κόντρα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για 80 λεπτά»

Ο Βασίλης Σπανούλης, σε δηλώσεις του, παρουσιάστηκε απόλυτα ικανοποιημένος από την απόδοση των παικτών του, τόσο κόντρα στον Ολυμπιακό, όσο και στον Παναθηναϊκό, εκθειάζοντας το ομαδικό πνεύμα και την διάθεση που έδειξαν οι αθλητές του, μετά το 92-84 επί των πρασίνων στο Πριγκιπάτο για την 8η αγωνιστική της EuroLeague.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Νομίζω ότι κάναμε δύο εξαιρετικά παιχνίδια. Παίξαμε εξαιρετικά για 80′ (σσ. κόντρα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό).

Σήμερα παίξαμε πολύ καλό μπάσκετ και κυριαρχήσαμε, χωρίς εγωισμό. Μοιράσαμε καλά την μπάλα με 25 ασίστ, είχαμε πολύ καλές άμυνες, εκτελέσαμε το αγωνιστικό πλάνο, είχαμε συγκέντρωση. Προχωράμε.

Είμαι περήφανος για την έξτρα προσπάθεια που καταλάβαμε, την διάθεση που είχαμε να κάνουμε τα μικρά πράγματα, να παίξουμε ομαδικά και χωρίς κανέναν εγωισμό».