Ολυμπιακός-Ηρακλής 103-87: Νίκησε τον αξιόμαχο Ηρακλή με φανταστικό Χολ

Ο Ολυμπιακός έπαιξε όσο χρειαζόταν στο δεύτερο μέρος και επικράτησε με 103-87 επί του ανταγωνιστικού και εύστοχου από τα 6.75 (16/31 σουτ) Ηρακλή στο ΣΕΦ για την 5η αγωνιστική της GBL!

Οι Πρωταθλητές παραμένουν στην κορυφή της βαθμολογίας με το απόλυτο 5/5, ενώ ο «Γηραιός» με ρεκόρ 1-4 βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις και παλεύει για την παραμονή.

Κορυφαίοι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ο Ντόντα Χολ με 23 πόντους, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο, ο Σάσα Βεζένκοφ με 27 πόντους και 4 ριμπάουντ και ο Φουρνιέ με 14 πόντους, 2 ασίστ και 3 ριμπάουντ.

Επίσης ντεμπούτο έκανε για φέτος στα 30.9" ο νεαρός γκαρντ Γιώργος Μπουρνελές για τους Πειραιώτες και κατέγραψε 1 πόντο με 1/2 βολές.

Από την πλευρά του Ηρακλή προσπάθησαν ο Ράιτ-Φόρμαν με 20 πόντους και 3 ριμπάουντ, ο Ντάρκο-Κέλι με 20 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ο Γουέαρ με 15 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ και ο Μωραΐτης με 6 πόντους, 9 ασίστ και 4 κλεψίματα.

Επόμενη αποστολή για τον Ολυμπιακό η Παρτιζάν στις 7 Νοεμβρίου (21:15) στο ΣΕΦ για την Ευρωλίγκα, ενώ οι φιλοξενούμενοι θα υποδεχθούν για την ΕΝBL τη Νίουκαστλ Ιγκλς (5/11, 19:45).

Ο τρομερός Χολ «ξύπνησε» τον Ολυμπιακό στο πρώτο μέρος

Στο ξεκίνημα του ματς ο Ολυμπιακός ήταν πολύ κακός με ήδη δύο λάθη και με τον Ηρακλή να μετράει 3/3 τρίποντα βρέθηκε πίσω με 14-6 (στο 4'), ενώ ο Ράιτ-Φόρμαν είχε ήδη 7 πόντους.

Οι γηπεδούχοι «ξύπνησαν» με Μιλουτίνοφ, Βεζένκοφ και Γουόρντ και με σερί 10-0 προσπέρασαν με 16-14 (στο 7') και τον Βούλγαρο να φτάνει τους 8.

Η πρώτη περίοδος έκλεισε με 23-22 για τον «Γηραιό», ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τα 5/9 τρίποντα του και τα 6 λάθη των γηπεδούχων.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι είχαν σαφώς καλύτερες επιλογές στην επίθεση με πρωταγωνιστή τον Χολ ο οποίος με 13 πόντους, σχεδόν όλοι με κάρφωμα, τους έβαλε μπροστά για πρώτη φορά με +6 (38-32 στο 15').

Στο 18ο λεπτό του αγώνα ο τρομερός Χολ έφτασε τους 17 με 8/8 δίποντα και έδωσε προβάδισμα στον Ολυμπιακό με +10 (46-36), ενώ το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με 50-40 μετά από 2/2 βολές του θετικού Νιλικίνα (5π, 2μπλ) και τους γηπεδούχους να μετρούν 0/7 τρίποντα!

Το πάλεψε ο Ηρακλής, το «καθάρισε» ο Ολυμπιακός

Το δεύτερο στο ΣΕΦ άρχισε με τους φιλοξενούμενους να έχουν ενέργεια και δημιουργία και με επιμέρους 9-2 να μειώνουν σε 52-49 (στο 22') και τον Μωραΐτη να φτάνει τις 8 ασίστ.

Ο Ράιτ-Φόρμαν με ένα «κρεσέντο» από μακριά και με 4/7 τρίποντα έφερε το ματς στο «Χ» (55-55 στο 25'), την ώρα που οι γηπεδούχοι μετρούσαν 0/10 μακρινά σουτ και δεν έβγαζαν καθόλου ενέργεια, ενώ λίγο μετά πάλι ο Αμερικανός φτάνοντας τους 19 έβαλε μπροστά τον «Γηραιό» με 58-57 και επιμέρους 18-7!

Βεζένκοφ και Λαρεντζάκης με τα πρώτα δύο «ερυθρόλευκα» τρίποντα έβαλαν πάλι μπροστά τον Ολυμπιακό για το 65-63 (στο 27'), ενώ η τρίτη περίοδος έκλεισε με τον Φουρνιέ να βρίσκει ρυθμό με 9 προσωπικούς πόντους και το σκορ να γίνεται 76-67.

Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν με σερί 6-0 και το προβάδισμά τους για πρώτη φορά πήγε στο +14 (82-67 στο 32') και έγιναν το ακλόνητο φαβορί για τη νίκη.

Οι φιλοξενούμενοι δεν το παρατούσαν και με τον Ντάρκο-Κέλι να προσφέρει σκορ από μακριά (15/29 τριπ) μείωσαν σε 85-74 (στο 34').

Τρία λεπτά πριν το τέλος ο Ολυμπιακός δεν είχε «καθαρίσει» ακόμα το παιχνίδι με το σκορ στο 91-84, αφού ο Ηρακλής μετρούσε 16 εύστοχα τρίποντα!

Ο Βεζένκοφ φτάνοντας τους 25 και ο Λι με ένα τρίποντο από τη γωνία «τελείωσαν» ουσιαστικά το παιχνίδι για το 96-84, ενώ στο φινάλε οι γηπεδούχοι πήραν τη νίκη με 103-87.

Τα δεκάλεπτα: 22-23, 50-40, 76-67, 103-87.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ, Γουόρντ, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Φουρνιέ, Νιλικίνα, Μπουρνελές, Λαρεντζάκης, Λι, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Χολ.

Ηρακλής (Καραποστόλου): Φάντερμπουρκ, Ράιτ-Φόρμαν, Μωραΐτης, Καμπουρίδης, Σύλλας, Ντάρκο-Κέλι, Φόστερ, Τσιακμάς, Πουλιανίτης, Γουέαρ, Χρηστίδης, Γιαννίκος.

