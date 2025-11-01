Ολυμπιακός: Τα ιδιαίτερα στον Μίσιτς, η «υπεραξία» και κάτι από τα... προσεχώς

Ο Ολυμπιακός πήρε μια σπουδαία νίκη με «όπλο» του την άμυνα κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη με 62-58 στο ΣΕΦ για την 8η αγωνιστική της EuroLeague και επέστρεψε στις νίκες μετά την ήττα από την Μονακό του Βασίλη Σπανούλη.

Είναι από τα παιχνίδια που κανείς δεν θα θυμάται για το μπάσκετ που είδαμε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ωστόσο πολλοί θα τρέξουν την... μνήμη τους στο ματς απέναντι στους Ισραηλινούς στην τελική σούμα της Euroleague.

Καλύτερα μια «άσχημη» νίκη, παρά μια «όμορφη» ήττα

Ένας απαιτητικός Οκτώβρης ολοκληρώθηκε. Γράφω τον μήνα γιατί πολλοί κρίνουν τις ομάδες σαν να έχουμε... Φλεβάρη. Οι περισσότεροι προπονητές ψάχνουν ακόμα τα βασικά τους σχήματα. Ελάχιστες ομάδες δείχνουν σταθερότητα και μια από αυτές είναι οι Ισραηλινοί που ο Ολυμπιακός κέρδισε.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται ακόμα σε μεταβατικό στάδιο και ψάχνουν την δική τους... φόρμουλα. Είναι ενδεικτικό το γεγονός πως όταν άλλαξε η βασική πεντάδα στο πρώτο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός δέχθηκε σερί 0-12. Αλλά και ατομικά, οι ίδιοι οι παίκτες δεν βρίσκονται στο 100% τους. Ο Φουρνιέ είχε 1/12 σουτ. Δεν θα συνεχίσει έτσι και το ξέρουν και οι... πέτρες. Σε ένα ματς που οι Πειραιώτες δεν «συγκίνησαν» είναι πολύ σημαντικό πως ανάγκασαν τον πρωτοπόρο στην δεύτερη ήττα του.

Ο Μιλουτίνοφ δεν είναι υπεραξία, αλλά... υπερατού

Eurokinissi

Την στιγμή που ο Σέρβος ανανέωνε στον Ολυμπιακό, υπήρχαν πολλές... φωνές που μιλούσαν για υπεραξίες. Η πραγματικότητα είναι πως ο Μιλουτίνοφ λαμβάνει ακριβώς όσα του αξίζουν και ο ίδιος έχει δώσει ήδη τα διαπιστευτήρια για όλα τα παραπάνω.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ δεν είναι μια ομάδα που δεν διαθέτει δύναμη στην ρακέτα. Ο Ολυμπιακός την έκανε να μοιάζει έτσι, πρωτίστως λόγω του Σέρβου (10 πόντοι, 13 ριμπάουντ, αλλά και... 3 κλεψίματα) και στην συνέχεια του Χολ (6 πόντοι και 6 ριμπάουντ) που υπήρξε καθοριστικός στο φινάλε. Οτούρου και Μότλει είχαν 11 πόντους και 6 ριμπάουντ... μαζί.

Η Χάποελ διέκοψε την κυκλοφορία και ο Μπαρτζώκας έσφιξε τα λουριά

Eurokinissi

Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως οι δυο ομάδες κοίταξαν περισσότερο να καταστρέψουν το παιχνίδι του αντιπάλου, παρά να επιβάλλουν την δική τους φιλοσοφία, κάτι που δείχνει και το τελικό σκορ. Πρωταρχικός στόχος της ομάδας του Ιτούδη ήταν να κόψει την motion επίθεση του Ολυμπιακού μη αφήνοντας τον να πασάρει με άνεση. Και το κατάφερε, αφού σε ουκ ολίγες επιθέσεις οι γηπεδούχοι κάναν overdribbling και βασίστηκαν στην ατομική ποιότητα.

Ο Μπαρτζώκας και η ομάδα του, πήραν άριστα στο μαρκάρισμα του Μίσιτς, με τον σταρ της Χάποελ να έχει 4 πόντους στο 38λεπτο και να τελειώνει το ματς στους 10, με δυο τρίποντα στο τέλος. Πήραν άριστα όμως και στο δεύτερο ημίχρονο, αφού δέχθηκαν μόλις 4 πόντους στην τρίτη περίοδο και συνολικά... 19 στο δεύτερο ημίχρονο.

Αναζητείται ψυχραιμία, σταθερότητα και... φρεσκάδα

Eurokinissi

Καλό είναι τα κακώς κείμενα να γράφονται μετά από νίκες και όχι όταν μια ομάδα είναι ήδη πεσμένη. Οι «ερυθρόλευκοι» θα μπορούσαν να έχουν καθαρίσει το ματς πολύ νωρίτερα, όμως στην τέταρτη περίοδο υπήρχαν πολλές φορές που... έπιναν θάλασσα σε κρίσιμες κατοχές. Είναι κάτι φυσιολογικό βέβαια, όπως και η μη σταθερότητα στην απόδοση των παικτών κατά την διάρκεια του ματς.

Κι όχι μόνο επειδή ο μήνας πλέον γράφει 1η Νοέμβρη. Αλλά πολύ περισσότερο επειδή οι ομάδες δεν μπορούν να είναι φρέσκες και με καθαρό μυαλό σε μια Euroleague που συνεχώς αυξάνει τις... εργατοώρες στον βωμό του κέρδους.