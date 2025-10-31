Oλυμπιακός - Χάποελ Τελ Αβίβ 62-58: Με ανελέητη άμυνα νίκησε την αστοχία κι επικράτησε στο θρίλερ

Ο Ολυμπιακός πήρε μια σπουδαία νίκη με «όπλο» του την άμυνα κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη με 62-58 στο ΣΕΦ για την 8η αγωνιστική της EuroLeague και επέστρεψε στις νίκες μετά την ήττα από την Μονακό του Βασίλη Σπανούλη.

Για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ξεχώρισαν ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος κυριάρχησε απόλυτα κάτω από τα καλάθια με 8 πόντους, 13 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα, και ο Σάσα Βεζένκοφ, που ήταν σταθερά παραγωγικός με 13 πόντους και 4 ριμπάουντ. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Γουόρντ με 8 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Από την πλευρά της Χάποελ, ξεχώρισε ο Μπλέικνι ως πρώτος σκόρερ με 13 πόντους, ο Μάλκολμ με 10 πόντους και ο Μπράιαντ με 7 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Μίτσιτς σημείωσε 10 πόντους, αλλά βρήκε αντίσταση, σουτάροντας με χαμηλά ποσοστά (4/13 σουτ).

Την επόμενη αγωνιστική οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν εντός έδρας την Παρτίζαν (7/11, 21:15) στο ΣΕΦ, ενώ η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη θα δοκιμαστεί εκτός έδρας κόντρα στη Dubai BC.

Το ματς

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξεκίνησε στο παρκέ του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας με τους Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοβ, Μιλουτίνοβ και Γουόκαπ, με τον Τεξανό γκαρντ να αναλαμβάνει το μαρκάρισμα του Μίτσιτς. Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν άστοχοι από τα 6,75, και οι Ισραηλινοί πήραν ένα «ισχνό» προβάδισμα (7-2), για να αναλάβει δράση ο «συνήθης ύποπτος» Τάιλερ Ντόρσεϊ, που με 8 πόντους και δύο συνεχόμενα τρίποντα έβαλε στο άψε-σβήσε την ομάδα του σε «θέση οδηγού» (14-10) και τον Ολυμπιακό να τρέχει ένα επιμέρους σερί 9-0. Η συνέχεια, όμως, δεν ήταν ανάλογη, η Χάποελ υποχρέωσε τον ομογενή γκαρντ σε τρία συνεχόμενα λάθη και έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +3 (21-18).

Ο Μάλκολμ και ο Μπλέικνι έκαναν «ζημιά» στην άμυνα των Πειραιωτών, η οποία αδυνατούσε να βρει αντίδοτο, και έτσι η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έστειλε τη διαφορά στο 27-20, με τους Πειραιώτες να έχουν 0/7 τρίποντα και μόλις δύο πόντους σε τέσσερα αγωνιστικά λεπτά στο δεύτερο δεκάλεπτο.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας συνέχισαν να είναι άστοχοι και αναποτελεσματικοί, τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά, με τον Εβάν Φουρνιέ να έχει 0/6 σουτ. Έτσι, οι φιλοξενούμενοι πήραν για πρώτη φορά διψήφια διαφορά στο παιχνίδι (32-22). Ο Ολυμπιακός στη συνέχεια βρήκε την αντίδραση που έψαχνε και με τον Μιλουτίνοφ να βγαίνει μπροστά, «ψαλίδισε» τη διαφορά (31-34). Ωστόσο, ο Οτούρο με καλάθι στην εκπνοή του ημιχρόνου έστειλε τους Ισραηλινούς στα αποδυτήρια με προβάδισμα έξι πόντων (39-33).

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, με «όπλο» την άμυνα, κράτησε τους φιλοξενούμενους στο μηδέν για 4:30’’ με την έναρξη της τρίτης περιόδου και μείωσε τη διαφορά στον πόντο (38-39). Οι γηπεδούχοι, όμως, «κόλλησαν» εκ νέου επιθετικά, σε ένα πολύ «φτωχό» δεκάλεπτο και για τις δύο ομάδες, αλλά παρ’ όλα αυτά εμφανίστηκαν πιο «ουσιαστικοί» και μπήκαν στην τελευταία «στροφή» του παιχνιδιού έχοντας για πρώτη φορά το «πάνω χέρι» (44-43).

Τα μακρινά σουτ συνέχισαν να μην μπαίνουν ούτε στο τέταρτο δεκάλεπτο, και έτσι, με μπροστάρηδες τους Χολ, Γουρντ (52-47) και έμμεσο τρίποντο του Βεζένκοφ, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν προβάδισμα πέντε πόντων (57-52), 2:40’’ πριν το φινάλε. Oι Ισραηλινοί δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη και με δύο σερί τρίποντα του Μίτσιτς ισοφάρισαν σε 58-58. Ο Ολυμπιακός, όμως, μίλησε την ύστατη ώρα, ο Μιλουτίνοφ ευστόχησε για το 60-58 και ο Γουόκαπ, με εκπληκτικές άμυνες πάνω στον Σέρβο σούπερ-σταρ, έδωσαν μια σπουδαία νίκη στους πρωταθλητές Ελλάδας.