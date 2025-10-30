Ολυμπιακός: Ο Μπαρτζώκας έδωσε το χρονοδιάγραμμα του Έβανς - Πότε επιστρέφει στην ομάδα

Για την επιστροφή του Κίναν Έβανς μίλησε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη media day του Ολυμπιακού. Ο προπονητής της ομάδας του Πειραιά σημείωσε για τον Αμερικανό γκαρντ: «Λογικά την επόμενη εβδομάδα. Θα δούμε πώς θα πάει και θα τον βάλουμε στην ομάδα».

«Η αλήθεια είναι ότι οι αριθμοί δεν είναι ποτέ ψέματα σε αυτήν την περίπτωση. Αμυντικά είμαστε πολύ κάτω από το επίπεδο που θέλουμε και που ήμασταν τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό απαιτεί καλές συνεργασίες, αλλά σίγουρα απαιτεί αυτοθυσία, θέληση να κάνουμε όλα τα μικρά πράγματα που είναι σημαντικά. Αυτή τη στιγμή δεν τα κάνουμε συστηματικά, δεν τα κάνουμε σε... χρονικά σημεία του παιχνιδιού και φυσικά αν το παιχνίδι στραβώσει όπως χθες λόγω της ποιότητας του αντιπάλου, λόγω πολλών πραγμάτων, χάνουμε.



Αύριο παίζουμε με την καλύτερη επίθεση στη Λίγκα, έχουν 93 πόντους μέσο όρο, είναι πρώτη σε πολλούς τομείς του παιχνιδιού και προφανώς πρέπει να κάνουμε step up αμυντικό ατομικά και ομαδικά. Και να σκεφτούμε ότι το μπάσκετ δεν κερδίζεται μόνο, γιατί ακόμα και χθες που είχαμε ένα ποσοστό κοντά στο 10%, 14% στο τρίποντο, που εκτελέσαμε πολύ ανοργάνωτα, πήγαμε σε πολύ ελεύθερο παιχνίδι, σκοράραμε με 88 πόντους. Αυτή τη στιγμή αυτά τα παιχνίδια, γιατί και στην επίθεση ακόμα πρέπει να σκοράρεις, πρέπει να ξεκινήσεις από την πίσω πλευρά του γηπέδου για να βρεις αυτοπεποίθηση να βρεις ταχύτητα και ρυθμό Σε μεγάλο βαθμό, επειδή το ταλέντο περισσεύει στις ομάδας της Ευρωλίγκας, αν ο αντίπαλος νιώσει άνετα, αν κάνει τα πράγματα αυτά που τον κάνουν να νιώθει άνετα και δεν τον πάει στα πράγματα που δεν τον κάνουν να νιώθει άνετα, το πληρώνεις όπως συνέβη χθες. Η δουλειά μας, εμείς κάναμε ένα βίντεο με τις παίκτες, η δουλειά μας είναι να τους πείσουμε ότι αυτό πράγμα πρέπει να το κάνουμε συστηματικά και σχεδόν πάντα», σημείωσε αρχικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Για τις προπονήσεις και το σφιχτό πρόγραμμα: «Κοιτάξτε, με βάση την εμπειρία, η οποία δεν είναι μεγάλη, είναι μικρή, γιατί, τώρα το βλέπουμε, έχουν παιχτεί 7 παιχνίδια, αν δεν κάνω λάθος, συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Και πράγματι, οπωσδήποτε, συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κάνεις αμυντική προπόνηση, γιατί παίξαμε χθες και θα ξαναπαίξουμε αύριο. Δεν μπορεί να κάνεις προπόνηση, δεν μπορεί να βάλεις κανόνες στην άμυνα, δείξεις ένα βίντεο και επαφίεται πλέον στον κάθε παίκτη ξεχωριστά και σε όλες τις ομάδες αλλά και φυσικά στην πειθώ που μπορεί το προπονητικό επιτελείο να έχει, στο να έχεις άμεση βελτίωση. Αυτή τη στιγμή, νομίζω το λέω εδώ και καιρό, δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις. Δηλαδή κάνεις ένα βίντεο και αυτό είναι όλο. Δείχνοντας τα λάθη χθες. Και πρέπει να ελπίζεις τη μονή εβδομάδα να κάνεις και δύο προπονήσεις, τρεις. Αυτό είναι όλο. Και για εμάς και για όλες τις ομάδες».

Για το πόσο δύσκολο είναι να περάσει μία αμυντική τακτική στην ομάδα του: «Προφανώς για μένα είναι πολύ δύσκολο γιατί δεν το κατάφερα χθες. Είναι δύσκολο να το περάσεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για την Ευρωλίγκα. Ο παίκτης ξέρει ότι πάντα θέλει να βάζει καλάθια. Αυτό τον κάνει χαρούμενο. Εκτός κι αν είναι ένας ιδιαίτερα αμυντικογενής παίκτης. Είναι ελάχιστοι αυτή η στιγμή, αυτοί οι οποίοι υπάρχουν στην Ευρωλίγκα. Αυτό το ταλέντο που βλέπουμε είναι περισσότερο επιθετικό, γι' αυτό και βλέπουμε μεγάλα σκορ, βλέπουμε πολύ δύσκολα καλάθια, βλέπουμε δύσκολες εκτελέσεις. Επιμένω, όμως, ότι επειδή τα προηγούμενα χρόνια είχαμε την καλύτερη άμυνα, αν δεν κάνω λάθος, τα προηγούμενα, όχι ένα χρόνο, δηλαδή συστηματικά δύο, τρία, τέσσερα χρόνια, και βέβαια θα πω ότι σε αυτό το Σημείο ήταν πάρα πολύ σημαντική η συνεισφορά του Φαλ. Επίσης ήταν σημαντική η συνεισφορά του Παπανικολάου. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε περισσότερο επιθετικό ταλέντο, δείχνει από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά υστερούμε εκεί. Νομίζω ότι είναι δουλειά μας να το βρούμε και θα το βρούμε. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα το καταφέρουμε γιατί στο κάτω-κάτω. Επειδή εγώ είμαι υπεύθυνος για το πώς παίζει η ομάδα, πρέπει οι παίκτες να εκτελέσουν το πλάνο το δικό μου. Οπότε πιστεύω ότι θα το βρούμε, γιατί όλοι είναι θετικοί. Το να παρασύρεσαι σε μέσα στο παιχνίδι από τα συναισθήματα που δημιουργούνται, από διάφορα πράγματα, είναι φυσιολογικό, αλλά εμείς δεν έχουμε παίκτες οι οποίοι είναι αρνητές στο να ακολουθήσουν την τακτική ή να παίξουν για την ομάδα. Δεν είναι τέτοιου είδους εγωιστές. Απλώς, κανένα φορά το κάνουν με το λάθος τρόπο γιατί είναι η φύση τους τέτοια».

Για τα δικά του θέλω: «Εγώ θέλω η ομάδα να παίζει όλη μαζί. Αυτό τι σημαίνει. Ότι μπορεί να υπάρχουν παιδιά που θα βάζουν 30 πόντους ή 20 πόντους σε κάθε παιχνίδι. Αλλά θα τους έχουν βάλει μέσα από την υποστήριξη όλης της ομάδας. Της δικιάς μας από τον πάγκο, των συμπαικτών τους κλπ. Επίσης θέλω να εκτιμάται πάντα αυτός που κάνει ένα φάουλ. Ή αυτός που αμύνεται. Το ίδιο, δεν λέω από την πλευρά της κοινής γνώμη, γιατί κοινή γνώμη έχει τα δικά της κριτήρια, εννοώ από την ομάδα μας, μέσα στην ομάδα μας. Να εκτιμάται το ίδιο αυτός που θυσιάζει το παιχνίδι του ή τον χρόνο συμμετοχής του για να βοηθήσει την ομάδα να πάρει δύο plays. Εγώ λοιπόν αυτό θέλω να κάνω. Γενικά το καταφέρνουμε, πάντα στην αρχή της χρονιάς και πέρσι είχαμε τέτοια θέματα, δηλαδή πώς θα βρούμε τις ισορροπίες μας σε αυτό το πράγμα. Αλλά θα το καταφέρουμε, γιατί και πέρσι το καταφέραμε και θα γίνει. Νομίζω ότι οι παίκτες, για να μην τους κατηγορώ κιόλας, είναι τόσα φορά τα παιχνίδια που παίζουν, που δεν θεωρούν ότι... Μην ξεχνάμε ότι είναι ακόμα Οκτώβριος και πρέπει τώρα να κάνουμε υπεραναλύσεις για το πώς παίζουμε ή πώς δεν παίζουμε, ενώ είναι τόσο νωρίς για όλους μας, για τους προπονητές και για τους παίκτες. Βλέπετε ομάδες όπως η Μονακό που έχει τέτοιο ταλέντο, έχει το ίδιο ρεκόρ με εμάς. Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει χειρότερο. Βλέπετε οι ομάδες που επλήγησαν από τραυματισμούς, πάνε να κάνουν αλλαγές. Οι αλλαγές που μπορούν να κάνουν είναι πολύ συγκεκριμένες. Φαίνεται βαθμολογικά. Νομίζω ότι γενικά όλοι θα κοιτάξουν να βρουν τις ισορροπίες τους, να βρουν ποιες πεντάδες είναι οι καλές, ποιοι παίκτες είναι αυτοί που θα οδηγήσουν την ομάδα και θα το βρούμε και εμείς. Είχα πει και νωρίτερα ότι στο πλαίσιο αυτό όσο λιγότερες απώλειες έχουμε, τόσο καλύτερα θα είναι. Αυτή τη στιγμή είμαστε έτσι και έτσι, προς το καλό δηλαδή. Έχουμε χάσει όμως δύο παιχνίδια μέσα και έχουμε κερδίσει τρία έξω, που θα μπορούσαμε, τουλάχιστον το ένα, να το είχαμε αποφύγει».