Euroleague: Ώρα και κανάλι για τους αγώνες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού

Η Παρασκευή (31/10) φέρνει πλούσια μπασκετική δράση στη Euroleague, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στους δύο «αιώνιους». Ο Παναθηναϊκός ανοίγει το ελληνικό πρόγραμμα στις 20:00, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τη Μονακό, σε ένα απαιτητικό παιχνίδι στη Γαλλία. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν αναζητά μια σπουδαία νίκη απέναντι σε έναν από τους ισχυρότερους αντιπάλους της διοργάνωσης, με στόχο να χτίσει θετικό σερί. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports 4HD.



Λίγο αργότερα, στις 21:15, ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ για να υποδεχθεί τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη. Οι «ερυθρόλευκοι» ψάχνουν άμεση αντίδραση μετά την ήττα από τη Μονακό και θέλουν να εκμεταλλευτούν τη δύναμη της έδρας τους για να επιστρέψουν στις νίκες. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Αναλυτικά το αθλητικό μενού της ημέρας