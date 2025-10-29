Παναθηναϊκός: Στο πρώτο ημίχρονο ο καθρέφτης ήταν θολός, στο δεύτερο... τον έσπασε ο Γιούρτσεβεν

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχτηκε την Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 7η αγωνιστική της EuroLeague και εμφάνισε δυο πρόσωπα. Σε ένα κακό (αμυντικά) πρώτο ημίχρονο, το «τριφύλλι» εμφανίστηκε φανερά βελτιωμένο στην επανάληψη και με τα ξεσπάσματα του Ναν και το παιχνίδι καριέρας του Γιούρτσεβεν κατάφερε να ισοπεδώσει τους Ισραηλινούς με 99-85.

Το «όσα βάλουμε κι όσα φάμε» βόλευε μόνο την Μακάμπι

Eurokinissi

Στο πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός εμφάνισε ένα από τα χειρότερα πρόσωπα των τελευταίων ετών στην άμυνα του. Η Μακάμπι τελείωσε το πρώτο ημίχρονο με το εξωφρενικό 89% στα σουτ δυο πόντων. Ο Σόρκιν έβρισκε λύσεις, ο Κλαρκ σκόραρε σαν σε προπόνηση και οι «πράσινοι» έδειχναν να μην αντιλαμβάνονται τον τρόπο που η μπάλα περνάει πίσω από την πλάτη τους και καταλήγει στο καλάθι. Χολμς και Γιούρτσεβεν (ο πρώτος αποχώρησε με τραυματισμό) σκόραραν μόλις 9 πόντους σε 20 λεπτά. Ο μόνος λόγος που το ημίχρονο έκλεισε στο κολακευτικό +2 της Μακάμπι ήταν η... σχετική αστοχία της από το τρίποντο (λίγο κάτω από 30%).

Ο Παναθηναϊκός έπαιξε άμυνα και ο Γιούρτσεβεν ντύθηκε... Σούπερμαν

Eurokinissi

Λίγο πριν αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο ο Αταμάν είπε πως η ομάδα του δεν θα μπορέσει να κάνει κι πολλά στην άμυνα, θα πρέπει να βασιστεί στην επίθεση. Κι όμως, παρά τους 99 πόντους, ο Παναθηναϊκός κέρδισε επειδή αποφάσισε να παίξει άμυνα. Με ένα ξέσπασμα στο σκορ από τον Ναν στο τρίτο δεκάλεπτο, το προβάδισμα έδωσε νέα «πνοή» στους γηπεδούχους. Όσο η Μακάμπι άλλαζε σε κάθε σκριν που έκανε το «τριφύλλι», τόσο το δίδυμο Σορτς-Σλούκα έβρισκε τον τρόπο να... κερνάει τον Γιούρτσεβεν. Ο Τούρκος ήταν «αγνώριστος» στο δεύτερο μέρος, αλλά αυτή την φορά με την καλή έννοια.

Τελείωσε το παιχνίδι με 16 πόντους και 13 ριμπάουντ, εκ των οποίων τα 8 ήταν επιθετικά! Και μιλώντας για ριμπάουντ, το συγκεκριμένο στατιστικό στοιχείο έπαιξε καταλυτικό ρόλο για την ανατροπή και την νίκη, αφού η ομάδα του Αταμάν είχε 19 επιθετικά ριμπάουντ και από αυτά πήρε 25 πόντους. Last but not least, κάτι που δεν παρατήρησαν οι περισσότεροι είναι η συνύπαρξη Ναν-Σορτς στο τέταρτο δεκάλεπτο. Οι δυο τους «χώρεσαν» στο σχήμα, πίεσαν σε on-ball άμυνες στα τελευταία λεπτά και άφησαν ένα ακόμα κέρδος στο «Happy End» του Παναθηναϊκού.