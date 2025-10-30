Ναν και Λεσόρ «σήκωσαν το γάντι» στα social media για τα σφυρίγματα της EuroLeague

Οι αποφάσεις των διαιτητών στα παιχνίδια της Euroleague δεν παύουν ποτέ να αποτελούν αντικείμενο έντονης συζήτησης. Στα social media, κάθε σφύριγμα ή... no call γίνεται αφορμή για αντιπαραθέσεις, ειδικά ανάμεσα στους φιλάθλους του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.

Αυτή τη φορά, όμως, η κουβέντα δεν έμεινε μόνο στους οπαδούς, αφού μπήκαν στο... παιχνίδι και οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές.

Ένας φίλος του Ολυμπιακού ανέβασε στο X (πρώην Twitter) μια φάση από τον αγώνα των «ερυθρολεύκων» με τη Μονακό, όπου ο Σάσα Βεζένκοφ κερδίζει φάουλ από τον Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ. Με χιουμοριστική διάθεση, προέτρεψε τον Κέντρικ Ναν να πάρει «μαθήματα» από τον Βούλγαρο φόργουορντ «για να επιβιώσει στην Euroleague».

Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού δεν άφησε ασχολίαστο το tweet και απάντησε γελώντας:

«Αυτό είναι πολύ έξυπνο. Θα το δοκιμάσω!»

Λίγο αργότερα, σειρά είχε ο Ματίας Λεσόρ. Μετά από ανάρτηση φιλάθλου του Ολυμπιακού που τον κατηγορούσε για flopping, ο Γάλλος σέντερ απάντησε με τον δικό του, σαρκαστικό τρόπο: δημοσίευσε φωτογραφία από οφθαλμιατρείο της Αθήνας, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ορίστε φίλε! Πιθανότατα χρειάζεσαι ένα από αυτά!»