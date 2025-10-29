Ολυμπιακός - Μονακό 87-92: Ο ασταμάτητος Τζέιμς έκοψε το «όνειρο» ανατροπής του Ντόρσεϊ

Ο Ολυμπιακός πάλεψε μέχρι τέλους το παιχνίδι απέναντι στην Μονακό του... ασταμάτητου Μάικ Τζέιμς, γνωρίζοντας τελικώς την ήττα με 92-87 στην 7η αγωνιστική της EuroLeague. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα τα έδωσαν όλα στο παρκέ, προσπάθησαν να «επιστρέψουν» από το -10 με πρωταγωνιστή τον συγκλονιστικό Τάιλερ Ντόρσεϊ (22π, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), στο κρισιμότερο σουτ του αγώνα όμως ο Γουόρντ αστόχησε και η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έφυγε με το «διπλό» από το ΣΕΦ.

Κορυφαίος της γαλλικής ομάδας -και του αγώνα- ο Μάικ Τζέιμς, ο οποίος ολοκλήρωσε με double-double το ματς, μετρώντας 23 πόντους 10 ασίστ και 4 ριμπάουντ, με άξιο «συμπαραστάτη» τον Άλφα Ντιάλο (25 πόντοι).

Οι «ερυθρόλευκοι» στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην επόμενη εξίσου δύσκολη αγωνιστική, στην οποία αντιμετωπίζουν την πρωτοπόρο Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη στο ΣΕΦ. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή (31/10) στις 21:15. Από την μεριά της, η Μονακό επιστρέφει στην έδρα της, όπου θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό AKTOR (31/10, 20:00).

Το ματς

Η Μονακό ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση, δημιουργώντας από νωρίς μια υπέρ της διαφορά 7 πόντων, σε ένα πρώτο τρίλεπτο που ο Ολυμπιακός έμοιαζε εκτός κλίματος. Μόλις οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν την ένταση τους ιδίως στην άμυνα, τα πράγματα άλλαξαν. Με ένα σερί 8-0 προσπέρασαν τους Γάλλους, «ζέσταναν» τους φίλους τους στην εξέδρα, καθώς και τον Νόβακ Τζόκοβιτς, που βρέθηκε στο ΣΕΦ για την αναμέτρηση.

Το +4 του πρώτου δεκαλέπτου έδωσε στον Ολυμπιακό ηρεμία, την οποία εκμεταλλεύτηκε στο ξεκίνημα της 2ης περιόδου ανεβάζοντας την διαφορά στους 8 (30-22, 15'). Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη ανέβασαν με τη σειρά τους την πίεση και άμεσα κατέβασαν στον πόντο τη διαφορά, αναγκάζοντας τον Γιώργο Μπαρτζώκα να καλέσει τάιμ άουτ (30-29, 16'). Ο Παπανικολάου με τρίποντο από την γωνία έφερε μπροστά τους «ερυθρόλευκους», με την Μονακό να απαντά αμέσως με το λέι απ του Τζέιμς. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού αστόχησε στο τελευταίο σουτ του πρώτου μέρους, το οποίο ολοκληρώθηκε με τους Πειραιώτες να προηγούνται για έναν πόντο. Σκορ ημιχρόνου 38-37.

Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ έδωσαν λύσεις επιθετικά στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, με τον Σέρβο να μην έχει αντίπαλο στη ρακέτα της Μονακό. Ο «Μίλου» πέτυχε 10 από τους 13 πόντους του Ολυμπιακού στο πρώτο πεντάλεπτο αυτής της περιόδου, οδηγώντας τους «ερυθρόλευκους» σε άμυνα και επίθεση (54-52, 25'). Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν τις λύσεις στην άμυνα και χάρη στον Τζέιμς που εκτός από σκορ, πρόσφερε και δημιουργία, πήραν προβάδισμα 7 πόντων, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να καλεί έξαλλος τάιμ-άουτ (54-61, 29').

Το +10 της Μονακό μετά την ένταση ανάμεσα σε Ντόρσεϊ-Στράζελ δεν κράτησε πολύ. Ο γκαρντ του Ολυμπιακού με συμπαραστάτη τον Βεζένκοφ έριξαν στους 4 την διαφορά, χάρη σε ένα σερί 6-0 στο τελευταίο λεπτό της περιόδου. Ο Χολ μπήκε στην εξίσωση και από την πανέμορφη λόμπα του Ντόρσεϊ κάρφωσε εμφατικά στο καλάθι της Μονακό. Ο Τζέιμς βρέθηκε μόνος στην γωνία και ευστόχησε σε ένα ακόμα τρίποντο, πριν ευστοχήσει σε ένα ζευγάρι βολών για να διατηρήσει στους 9 τη διαφορά.

Ο συγκινητικός στο τελευταίο μέρος του παιχνιδιού Τάιερ Ντόρσεϊ το πήρε... προσωπικά, πετυχαίνοντας έξι συνεχόμενους πόντους υψηλής δυσκολίας. Το άστοχο τρίποντο ισοφάρισης δυσκόλεψε το «όνειρο» της ανατροπής, με την Μονακό εν τέλει να φεύγει με την νίκη από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 38-37, 60-64, 87-92.