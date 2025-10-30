H απάντηση του Σπανούλη για το αν θα συνεχίσει Εθνική ομάδα (video)

ΟΟλυμπιακός ηττήθηκε στο ΣΕΦ από την Μονακό, παρά την μεγάλη προσπάθεια για ανατροπή στο τέλος. Ο προπονητής της Μονακό και θρύλος του Ολυμπιακού Βασίλης Σπανούλης στις δηλώσεις του στην συνέντευξη τύπου ρωτήθηκε για το μέλλον του στον πάγκο της Εθνικής Ελλάδος.

Συγκεκριμένα απάντησε με χαμόγελο «Θα το μάθετε σύντομα»

Για την ένταση με τον Γιώργο Μπαρτζώκα Ο Σπανούλης τοποθετήθηκε για την έντονη στιγμή που είχε με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, στη φάση του αντιαθλητικού φάουλ που καταλογίστηκε στον Τάιλερ Ντόρσεϊ πάνω στον Ματ Στράζελ.

«Για τον κόουτς Μπαρτζώκα τρέφω μεγάλο σεβασμό, κερδίσαμε μαζί την EuroLeague, έχουμε περάσει πολλά μαζί. Ένταση υπάρχει πάντα, ο καθένας θέλει να κερδίσει η ομάδα του. Υπάρχει σεβασμός, εκτίμηση. Είναι μόνο το ανταγωνιστικό στοιχείο και των δύο μας».

