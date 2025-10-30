Ολυμπιακός: Η ψευδαίσθηση του one-Ντόρσεϊ-show και η Μονακό που... σήκωσε το χαλάκι

Ο Ολυμπιακός πάλεψε μέχρι τέλους το παιχνίδι απέναντι στην Μονακό του... ασταμάτητου Μάικ Τζέιμς, γνωρίζοντας τελικώς την ήττα με 92-87 στην 7η αγωνιστική της EuroLeague. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα τα έδωσαν όλα στο παρκέ, προσπάθησαν να «επιστρέψουν» από το -10 με πρωταγωνιστή τον συγκλονιστικό Τάιλερ Ντόρσεϊ (22π, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), στο κρισιμότερο σουτ του αγώνα όμως ο Γουόρντ αστόχησε και η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έφυγε με το «διπλό» από το ΣΕΦ.

Κι όμως, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα κάνει λάθος αν σταθεί σε αυτό το... ένα σουτ. Γιατί η απόσταση δεν ήταν αυτή...

Η Μονακό τον «διάβασε» και θα κέρδιζε ακόμα και σε.. 90λεπτο

Eurokinissi

Η σωστή μετάφραση του ματς δεν είναι τόσο, αυτή της τελικής διαφοράς ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Μονακό. Συνήθως με τους «ερυθρόλευκους» τυχαίνει να έχει κάποιος X-Factor... γενέθλια και γιορτή. Όμως, στο συγκεκριμένο ματς οι Πειραιώτες πληγώθηκαν από τον Τζειμς και τον Ντιαλό. Δυο παίκτες που τους περίμενε.

Eurokinissi

Δεν βρίσκεται τόσο στο άστοχο σουτ του Γουόρντ το παιχνίδι. Γιατί αν ο Ολυμπιακός το έβαζε, αν κάτι γινόταν και ολοκλήρωνε την ανατροπή, περισσότερο θα «έκλεβε» το ματς, παρά θα το κέρδιζε. Βέβαια είναι καλύτερη μια «άσχημη» νίκη, από μια «όμορφη» ήττα. Η Μονακό κατάφερε να βάλει 91 πόντους, με κάποια πολύ εύκολα καλάθια και είχε αποκόψει τα τρίγωνα στα pick n roll του Ολυμπιακού, δίνοντας το σουτ σε παίκτες που δεν είναι το φόρτε τους (όπως στους Γουόκαπ, Νιλικίνα).

Η αλήθεια είναι πως στο πρώτο ημίχρονο και οι δυο ομάδες κόντευαν να... χτίσουν νέο γήπεδο, με τα ποσοστά τους στα τρίποντα να είναι κάτω από 15%! Ωστόσο, η Μονακό στο δεύτερο μέρος σούταρε καλύτερα (41%). Οι γηπεδούχοι έμειναν... στα ίδια (18%).

Ζητείται άμυνα και ισορροπία ανάμεσα στους πρωταγωνιστές

Eurokinissi

Το πρώτο παιχνίδι που ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε ισορροπημένος από την αρχή μέχρι το τέλος, ήταν το πρόσφατο «διπλό» επί της Μπάγερν, στο Μόναχο. Στο βράδυ του απέναντι στην Μονακό ήταν ασυνεπής και συχνά ξεχνούσε να παίξει άμυνα. Είναι ενδεικτικό πως 5 λεπτά πριν την λήξη του αγώνα και ενώ ο Ολυμπιακός κυνηγούσε στο σκορ, ο Οκόμπο πήρε την μπάλα από την επαναφορά, έκανε... βόλτα στο δεξί διάδρομο και σκόραρε ανενόχλητος. Δυο φάσεις μετά, το ίδιο έκανε και ο Ντιαλό. Και κάπως έτσι, η διαφορά πήγε από το +4... στο +8.

Ο Ντόρσεϊ ήταν για ακόμη μια φορά συγκλονιστικός, αλλά και ολομόναχος. Αν εξαιρέσουμε το πολύ καλό διάστημα του Μιλουτίνοφ στο τρίτο δεκάλεπτο και αυτό του Χολ, ακόμη και ο Βεζένκοφ (που έβαλε 17 πόντους, αλλά με πολύ ιδρώτα) ήταν πάντα με έναν παίκτη δίπλα του. Η χρονιά έχει ακόμη πολλά παιχνίδια και η Euroleague είναι μαραθώνιος. Όπως δεν έγιναν υπερομάδα οι «ερυθρόλευκοι» στο Μόναχο, έτσι δεν έγιναν αουτσάιντερ, μετά την ήττα στο ΣΕΦ. Αρκεί να γίνει σωστά η ανάγνωση του παιχνιδιού και να μην «αλλοιωθεί» η μεγάλη εικόνα από το one-man-show του Ντόρσεϊ...