Τζόκοβιτς: Άνοιξε την καρδιά του για την παραμονή στην Ελλάδα - Τι είπε για Ολυμπιακό-Παναθηναϊκό

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρέθηκε αυτή την εβδομάδα στο ΟΑΚΑ, αλλά και στο ΣΕΦ για να παρακολουθήσει τις αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού αντίστοιχα στην Euroleague.

Λίγο μετά την αναμέτρηση των ερυθρολεύκων με τη Μονακό, ο κορυφαίος Σέρβος τενίστας μίλησε για την διαμονή του στη χώρα μας, αποθέωσε τις δύο ελληνικές ομάδας, ενώ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον Στέφανο Τσιτσιπά και τη Μαρία Σάκκαρη.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Νόβακ Τζόκοβιτς:

«Είναι τιμή μου που βρίσκομαι στην Ελλάδα, στην Αθήνα, σε μία χώρα και πόλη που αγαπάω. Οι Σέρβοι και οι Έλληνες ιστορικά ήταν πάντα κοντά. Είμαστε στην πόλη του αθλητισμού. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι τρομεροί σύλλογοι σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ και τώρα έχουμε και το τένις.

Νομίζω η Αθήνα θα φιλοξενήσει ATP τουρνουά μετά από 30 χρόνια. Είμαι όλοι ενθουσιασμένοι. Προφανώς ο Τσιτσιπας και η Σάκκαρη έφεραν επιτυχίες στο τένις τα τελευταία 10-15 χρόνια. Αυτή η χώρα και η πόλη αξίζουν να διοργανώσουν ένα τουρνουά. Ανυπομονώ. Κάνω ό,τι μπορώ για να είμαι έτοιμος να παίξω το καλύτερό μου τένις.

Χθες ήμουν στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, σήμερα στου Ολυμπιακού. Είναι η πρώτη φορά. Λατρεύω το μπάσκετ, είναι το μεγαλύτερο άθλημα στη χώρα μου. Λατρεύω να παρακολουθώ μπάσκετ και ειδικά τη Euroleague».