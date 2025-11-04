Σπορ Τένις Νόβακ Τζόκοβιτς Εμμανουήλ Καραλής Στέφανος Τσιτσιπάς Κώστας Αντετοκούνμπο Νίκολα Μιλουτίνοφ

Στο Telekom Center Athens Καραλής, Τσιτσιπάς, Φαλ και Αντετοκούνμπο για τον Τζόκοβιτς

Σε μια ιστορική βραδιά για το ελληνικό τένις, ο Νόβακ Τζόκοβιτς πραγματοποίησε την πρεμιέρα του στο Hellenic Championship.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πραγματοποίησε την πρεμιέρα του στο Hellenic Championship, αντιμετωπίζοντας τον Αλεχάντρο Ταμπίλο στον 2ο γύρο της διοργάνωσης, η οποία διεξάγεται στο Telekom Center Athens.

Περισσότεροι από 8.000 θεατές παρακολούθησαν την αναμέτρηση. Στις εξέδρες βρέθηκαν και ο Στέφανος Τσιτσιπάς μαζί με τον Ολυμπιονίκη του επί κοντώ Εμμανουήλ Καραλή. Ο Τσιτσιπάς απουσιάζει από το τουρνουά λόγω τραυματισμού στη μέση, ενώ ο Καραλής βρίσκεται σε περίοδο off-season.

6718481.jpg?v=0

Την πρεμιέρα παρακολούθησαν και αθλητές του μπασκετικού Ολυμπιακού. Συγκεκριμένα, το «παρών» έδωσαν ο συμπατριώτης του Τζόκοβιτς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, καθώς και οι Μουστάφα Φαλ και Κώστας Αντετοκούνμπο, οι οποίοι συνοδεύονταν από τις συντρόφους τους.

6718456.jpg?v=0
6718455.jpg?v=0
6718464.jpg?v=0

Ο Σέρβος τενίστας αποθεώθηκε από τους φιλάθλους, ενώ στο γήπεδο βρέθηκαν και οι γονείς του.

