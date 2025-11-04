Στο Telekom Center Athens Καραλής, Τσιτσιπάς, Φαλ και Αντετοκούνμπο για τον Τζόκοβιτς

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πραγματοποίησε την πρεμιέρα του στο Hellenic Championship, αντιμετωπίζοντας τον Αλεχάντρο Ταμπίλο στον 2ο γύρο της διοργάνωσης, η οποία διεξάγεται στο Telekom Center Athens.

Περισσότεροι από 8.000 θεατές παρακολούθησαν την αναμέτρηση. Στις εξέδρες βρέθηκαν και ο Στέφανος Τσιτσιπάς μαζί με τον Ολυμπιονίκη του επί κοντώ Εμμανουήλ Καραλή. Ο Τσιτσιπάς απουσιάζει από το τουρνουά λόγω τραυματισμού στη μέση, ενώ ο Καραλής βρίσκεται σε περίοδο off-season.

Την πρεμιέρα παρακολούθησαν και αθλητές του μπασκετικού Ολυμπιακού. Συγκεκριμένα, το «παρών» έδωσαν ο συμπατριώτης του Τζόκοβιτς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, καθώς και οι Μουστάφα Φαλ και Κώστας Αντετοκούνμπο, οι οποίοι συνοδεύονταν από τις συντρόφους τους.

Ο Σέρβος τενίστας αποθεώθηκε από τους φιλάθλους, ενώ στο γήπεδο βρέθηκαν και οι γονείς του.