Θριαμβευτής στο Hellenic Championship ο Τζόκοβιτς- 101ος τίτλος καριέρας (vids)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κατέκτησε τίτλο και στην Αθήνα! Ο Σέρβος αστέρας γύρισε το ματς και επικράτησε 2-1 (4-6, 6-3, 7-5) του Λορέντσο Μουζέτι, κατακτώντας τον τίτλο στο Hellenic Championship.

Αυτός ήταν ο 101ος τίτλος στην καριέρα του και 144ος τελικός που συμμετείχε, ενώ διεύρυνε το ρεκόρ του απέναντι στον Ιταλό σε 9-1, σημειώνοντας την πρώτη τους αναμέτρηση σε τελικό. Ο Μουζέτι έχασε παράλληλα την ευκαιρία να εξασφαλίσει θέση στα ATP Finals, καθώς χρειαζόταν τη νίκη για να πάρει το τελευταίο εισιτήριο για το τουρνουά του Τορίνου.

Ο Μουζέτι ξεκίνησε δυνατά το πρώτο σετ, πραγματοποιώντας νωρίς break για το 1-2 και κρατώντας την ψυχολογία ψηλά. Με σταθερή απόδοση και εντυπωσιακό τένις, κατάφερε να υπερισχύσει σε όλα τα game και να πάρει το 6-4.

Στο δεύτερο σετ, ο Τζόκοβιτς εμφανίστηκε πιο συγκεντρωμένος. Οι δύο παίκτες ήταν ισόπαλοι μέχρι το 3-3, αλλά ο Σέρβος βρήκε κρίσιμο break και με δύο ακόμη επιτυχημένα hold ισοφάρισε σε 6-3, φέρνοντας το ματς στα ίσα και ανοίγοντας το δρόμο για την τελική ανατροπή.

Το τρίτο σετ αποδείχθηκε το πιο συναρπαστικό. Τζόκοβιτς και Μουζέτι προσέφεραν στο κοινό της Αθήνας έναν εκπληκτικό decider διάρκειας 1 ώρας και 28 λεπτών, με τον Σέρβο να πανηγυρίζει στο φινάλε.

Ο 38χρονος θρύλος του τένις κατάφερε να σπάσει το σερβίς του Ιταλού για το 2-1, ενώ με συνεχόμενα breaks το σετ έφτασε στο 5-5. Στο κρίσιμο σημείο, ο Νόλε κράτησε την ψυχραιμία του, έκανε νέο break και έκλεισε τον τελικό με άνετο love game, κατακτώντας τον τίτλο.

Στο Telekom Center οι Γουόκαπ, Παναγιώτης Αγγελόπουλος και Τσιτσιπάς

Το Hellenic Championship έχει προσελκύσει τον ενδιαφέρον του αθλητικού κόσμου στην Ελλάδα, όλη την εβδομάδα που διανύουμε. Το τελικό μεταξύ του Νόβακ Τζόκοβιτς και του Λορένζο Μουζέτι παρακολούθησαν από κοντά ο πρόεδρος του μπασκετικού Ολυμπιακού, Παναγιώτης Αγγελόπουλος και ο Τόμας Γουόκαπ μαζί με την γυναίκα του.

Eurokinissi

Eurokinissi

Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από τον πρώτο τελικό ATP μετά από 30 χρόνια στην χώρα μας και ο νούμερο 1 Έλληνας τενίστας, Στέφανος Τσιτσιπάς.