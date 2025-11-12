Τζόκοβιτς: «Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ο GOAT– H νέα γενιά με ξεπερνά» (videos)

Σε μια ειλικρινή και αποκαλυπτική συνέντευξη με τον Πιρς Μόργκαν, ο Νόβακ Τζόκοβιτς άνοιξε την καρδιά του, μιλώντας για τη νέα γενιά του τένις, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει εκτός κορτ και το πώς θέλει να τον θυμάται ο κόσμος όταν κλείσει ο κύκλος της καριέρας του.

«Δεν μου ανήκει ο τίτλος του κορυφαίου όλων των εποχών»

Ο Σέρβος πρωταθλητής ρωτήθηκε αν θεωρεί τον εαυτό του τον καλύτερο τενίστα όλων των εποχών, ωστόσο απέφυγε κάθε είδους σύγκριση με τον Ρότζερ Φέντερερ και τον Ράφα Ναδάλ:

«Δεν θα πω ποτέ ότι είμαι ο GOAT. Δεν είναι δικό μου καθήκον να το αποφασίσω. Θα ήταν ασέβεια απέναντι σε όλους όσοι άνοιξαν τον δρόμο πριν από μένα».

Όπως εξήγησε, οι συγκρίσεις μεταξύ εποχών δεν έχουν νόημα:

«Το τένις έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία 50 χρόνια — ο εξοπλισμός, οι επιφάνειες, η τεχνολογία, η προσέγγιση στην προετοιμασία. Είναι ένα εντελώς διαφορετικό άθλημα».

“Do you feel you’re the best player ever?”



Novak Djokovic: “It’s not my position to say that. That would be disrespectful towards the generations that paved the way for me. I feel more comfortable leaving that discussion to others.”pic.twitter.com/iuJvTfXtUC — Danny (@DjokovicFan_) November 11, 2025

«Οι Σίνερ και Αλκαράθ είναι πιο δυνατοί στο υψηλότερό τους επίπεδο»

Ο Τζόκοβιτς δεν δίστασε να αναγνωρίσει την ανωτερότητα της νέας γενιάς:

«Ήμουν κυρίαρχος για πάνω από δύο δεκαετίες, αλλά τώρα βλέπω πως η σκυτάλη περνά σε παίκτες όπως ο Σίνερ και ο Αλκαράθ. Αυτή είναι η φυσική εξέλιξη του αθλητισμού».

Σε ερώτηση για το αν τον ενοχλεί που δέχεται πλέον την πίεση των νεότερων, απάντησε:

«Καθόλου. Είναι κάτι όμορφο για το άθλημα».

Ο ίδιος αποκάλυψε πως παρακολούθησε τον τελικό του Ρολάν Γκαρός ανάμεσα στους δύο:

«Στην αρχή δεν ήθελα να το δω. Όταν τελειώνει ένα τουρνουά για μένα, χρειάζομαι αποσύνδεση. Αλλά τελικά το είδα με την οικογένειά μου και ένιωσα θαυμασμό. Μόνο λίγες φορές στη ζωή μου έχω νιώσει έτσι βλέποντας τένις».

Και πρόσθεσε με ειλικρίνεια:

«Αν συγκρίνουμε το καλύτερό μου επίπεδο σήμερα με το δικό τους, εκείνοι είναι καλύτεροι. Αυτή είναι η πραγματικότητα».

«Το τένις δεν είναι το παν για μένα»

Αναφερόμενος στην προσωπική του ζωή, ο Τζόκοβιτς σημείωσε:

«Μπαίνω στο κορτ ως άνθρωπος, όχι μόνο ως τενίστας. Έχω κι εγώ πράγματα να διαχειριστώ, όπως κάθε άλλος».

Όταν ο Πιρς Μόργκαν τον ρώτησε πώς θα ήθελε να τον θυμούνται, ο Τζόκοβιτς δεν έκρυψε τη συγκίνησή του:

«Αν κάποτε γραφτεί κάτι για μένα, θα ήθελα να λέει: Εδώ αναπαύεται ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο άνθρωπος που άγγιξε τις καρδιές των ανθρώπων.»

Για την υπόθεση του Σίνερ

Τέλος, ο Σέρβος τοποθετήθηκε για την υπόθεση ντόπινγκ του Γιανίκ Σίνερ:

«Έπαθα σοκ όταν το έμαθα. Δεν πιστεύω ότι το έκανε εσκεμμένα, όμως ο τρόπος που διαχειρίστηκαν την υπόθεση εγείρει ερωτήματα. Υπάρχουν πολλές “κόκκινες σημαίες” στην όλη διαδικασία».