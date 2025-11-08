Σπορ Τένις Νόβακ Τζόκοβιτς

Απίστευτο στιγμιότυπο: Εκστασιασμένος ο Νόλε έσκισε την μπλούζα του μετά τον τελικό της Αθήνας (vid)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πανηγύρισε έξαλλα στην Αθήνα, τον 101 τίτλο της καριέρας του σκίζοντας με πάθος την μπλούζα του.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έγραψε ιστορία την Αθήνα, καθώς ο Σέρβος πρωταθλητής επιβλήθηκε 2-1 (4-6, 6-3, 7-5) με ανατροπή του Λορέντσο Μουσέτι και αναδείχθηκε μεγάλος νικητής στο Hellenic Championship. Μάλιστα μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Σέρβος μας χάρισε ένα από τα πιο εκρηκτικά στιγμιότυπα του τουρνουά στο Telekom Center Athens.

Η αναμέτρηση ανάμεσα στον Τζόκοβιτς και τον Μουσέτι ήταν συναρπαστική. Ήταν μια μάχη γεμάτη ρυθμό και ένταση, όμως ο Σέρβος θρύλος του τένις έδειχνε αποφασισμένος να πάρει την μεγάλη νίκη. Μετά τον τελευταίο πόντο η ατμόσφαιρα κορυφώθηκε, με τον Σέρβο να αφήνει το συναίσθημα να ξεχειλίσει, προκαλώντας έκρηξη ενθουσιασμού στις εξέδρες, με μια στιγμή του να γίνεται viral.

Ο Νόλε σε μια στιγμή έκστασης και πάθους έσκισε την μπλούζα του μπροστά στο κοινό, το οποίο άρχισε να παραληρεί και να τον αποθεώνει. 

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Τένις Νόβακ Τζόκοβιτς

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader