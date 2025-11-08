Απίστευτο στιγμιότυπο: Εκστασιασμένος ο Νόλε έσκισε την μπλούζα του μετά τον τελικό της Αθήνας (vid)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έγραψε ιστορία την Αθήνα, καθώς ο Σέρβος πρωταθλητής επιβλήθηκε 2-1 (4-6, 6-3, 7-5) με ανατροπή του Λορέντσο Μουσέτι και αναδείχθηκε μεγάλος νικητής στο Hellenic Championship. Μάλιστα μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Σέρβος μας χάρισε ένα από τα πιο εκρηκτικά στιγμιότυπα του τουρνουά στο Telekom Center Athens.

Η αναμέτρηση ανάμεσα στον Τζόκοβιτς και τον Μουσέτι ήταν συναρπαστική. Ήταν μια μάχη γεμάτη ρυθμό και ένταση, όμως ο Σέρβος θρύλος του τένις έδειχνε αποφασισμένος να πάρει την μεγάλη νίκη. Μετά τον τελευταίο πόντο η ατμόσφαιρα κορυφώθηκε, με τον Σέρβο να αφήνει το συναίσθημα να ξεχειλίσει, προκαλώντας έκρηξη ενθουσιασμού στις εξέδρες, με μια στιγμή του να γίνεται viral.

Ο Νόλε σε μια στιγμή έκστασης και πάθους έσκισε την μπλούζα του μπροστά στο κοινό, το οποίο άρχισε να παραληρεί και να τον αποθεώνει.