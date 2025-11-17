Ποια είναι η ερώτηση που αρνείται να απαντήσει ο Τζόκοβιτς σε κάθε του συνέντευξη

Σε μια συνέντευξη γεμάτη σκέψεις, προσωπικές εξομολογήσεις και κάποια ένταση, ο Νόβακ Τζόκοβιτς απέδειξε για άλλη μια φορά γιατί είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένας απλός πρωταθλητής του τένις.

Ο Σέρβος, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην τέταρτη θέση στον κόσμο και έχει κερδίσει 24 τίτλους Grand Slam, ήταν ο τελευταίος καλεσμένος στην εκπομπή Πιρς Μόργκαν Uncensored, όπου αντιμετώπισε τις εύστοχες ερωτήσεις του Βρετανού δημοσιογράφου.



Ανάμεσά τους, μία ξεχώριζε: «Πόσα χρήματα έχεις;». Μια ερώτηση που γενικά μπορεί να προκαλέσει γέλιο, έξυπνες απαντήσεις ή αμήχανες σιωπές.



Στην περίπτωση του Τζόκοβιτς, η αντίδραση ήταν σαφής και, μετά από αρκετούς ελιγμούς υπεκφυγής, κατέληξε να διευθετήσει το θέμα με μια απάντηση που δεν ικανοποίησε τον παρουσιαστή.



Ο Πιρς Μόργκαν, πιστός στο προκλητικό ύφος του, δεν δίστασε να ρωτήσει: «Ξέρεις πόσα χρήματα έχεις;».



Ο Τζόκοβιτς απάντησε: «Περίπου».

Novak Djokovic tells Piers Morgan why he doesn't like revealing his net worth - and reveals he once turned down a multi-million deal from a major drink brand.



"It's integrity that I care about."



@piersmorgan | @DjokerNole | @Cristiano pic.twitter.com/c8fyXLb4O7 — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 11, 2025

Ο Μόργκαν επέμεινε, ο Τζόκοβιτς απέφυγε να απαντήσει

Ο παρουσιαστής επέμεινε να δώσει ένα εκτιμώμενο ποσό, και ο Σέρβος, με ένα χαμόγελο αμηχανίας ή ίσως και λίγο εκνευρισμού, τερμάτισε τη συζήτηση: «Δεν μου αρέσει να μιλάω γι' αυτό, Πιρς».



Αντιμέτωπος με την επιμονή του Μόργκαν, ο οποίος έφτασε στο σημείο να εκτιμήσει την περιουσία του Νόλε σε «τριακόσια ή τετρακόσια εκατομμύρια», ο Τζόκοβιτς απάντησε ειρωνικά: «Ίσως λίγο πάνω από ένα εκατομμύριο» αποφεύγοντας να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει οποιονδήποτε υπολογισμό.



Η άρνηση του Τζόκοβιτς ήταν μια δήλωση αρχών. Ο τενίστας άδραξε την ευκαιρία να μιλήσει για την άποψή του για τα χρήματα και τον ρόλο τους στη σημερινή κοινωνία.



«Ζούμε σε μια πολύ υλιστική κοινωνία» δήλωσε. «Δεν είναι τίποτα προσωπικό, αλλά δεν είμαι έτσι. Δεν θέλω να αποκαλύψω όλες τις πληροφορίες σχετικά με την αξία μου ή τις επενδύσεις μου. Αυτό δεν αφορά κανέναν».



Ο Σέρβος εξήγησε ότι, αν και τα χρήματα είναι σημαντικά καθώς «παρέχουν ασφάλεια, δεν υπάρχει αμφιβολία«, αλλά τόνισε ότι δεν ήταν ποτέ προτεραιότητά του.

"I think I wanna cry right now... thank you for that."



Piers Morgan helps Novak Djokovic come to a profound realization....



@piersmorgan | @DjokerNole pic.twitter.com/ionLgQSV9M — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 11, 2025

Οι εμπορικές συνεργασίες που απέρριψε ο Τζόκοβιτς

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχει απορρίψει μεγάλα διαφημιστικά συμβόλαια καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του επειδή δεν ένιωθε ότι εκπροσωπείται από συγκεκριμένες μάρκες. «Πάντα προσπαθούσα να παίζω το μακροπρόθεσμο παιχνίδι, να συνεργάζομαι με μια μάρκα συνεπή με αυτά που πιστεύω» εξήγησε.



Η συγκεκριμένη συνέντευξη ήταν, επίσης, και μια ευκαιρία... συμφιλίωσης για τους δύο άνδρες. Κι αυτό διότι ο Μόργκαν, ο οποίος είχε ασκήσει κριτική στον Τζόκοβιτς στο παρελθόν, ειδικά κατά τη διάρκεια της διαμάχης στο Australian Open το 2022 για το εμβόλιο της Covid-19, ζήτησε δημόσια συγγνώμη.