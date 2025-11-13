Νόβακ Τζόκοβιτς: Ποιος είναι ο μυστηριώδης άντρας που δεν φεύγει ποτέ από το πλευρό του

Tις τελευταίες ημέρες ο Νόβακ Τζόκοβιτς συζητιέται πολύ και με αφορμή το Hellenic Championship, το τουρνουά που κατέκτησε στην Αθήνα, αλλά και λόγω της συνέντευξης που έδωσε στον διάσημο Βρετανό δημοσιογράφο Πιρς Μόργκαν.



Ειδικά για την συνέντευξη στον Μόργκαν, κύριος υπεύθυνος θεωρείται ο Μαρκ Μάντεν.



Αφού χώρισε τους δρόμους του με τους μακροχρόνιους ατζέντηδες του, Εντοράντο Αρτάλντι και Έλενα Καπελάρο, στα τέλη του 2023, ο θρύλος του παγκόσμιου τένις αποφάσισε να πάρει κοντά του τον Μάντεν για να ενισχύσει την ομάδα δημοσίων σχέσεων του.



Ο Μάντεν εμφανίστηκε στο θεωρείο του Τζόκοβιτς για πρώτη φορά εκείνη τη χρονιά κατά τη διάρκεια των προημιτελικών του τουρνουά στο Παρίσι, όταν ο Νόλε νίκησε τον Χόλγκερ Ρούνε με 2-1.

Screenshot

Ο Μάντεν, σύμφωνα με σχετικές πηγές, παίζει βασικό ρόλο στην αναδιοργάνωση της ομάδας του Τζόκοβιτς, «γυαλίζοντας» την εικόνα και μεσολαβώντας σε σημαντικές δημόσιες εμφανίσεις, συμπεριλαμβανομένης της συνέντευξης στον Μόργκαν.



Αναφέρεται στα μέσα ενημέρωσης ότι ο Μάντεν ζει στην Αγγλία. Δεν είναι απλά ένας ατζέντης, αλλά έχει μια διαφορετική προσέγγιση, εστιάζοντας στο εμπορικό κομμάτι, τις εμφανίσεις εκτός των κορτ, αλλά και την «ενσωμάτωση» του Τζόκοβιτς στον κόσμο της διεθνούς σόουμπιζ.

Wait before I dip… which member of Novak’s box were you when he won?

Uncle Djokovic - that’s my boy!

Djordje - hell yeah bitch! That’s the GOAT!

Mark Madden - omg did that just happen?

Claudio - here for the vibes

Charly - let me get my breath back…

Boris - WAHOOOOOOOOOOOO… https://t.co/Qlxp9bWUG9 — Emma (@emmylobz) June 4, 2025

Πάντα δίπλα στον Τζόκοβιτς

Ο Μάντεν εμφανίζεται δίπλα στον Τζόκοβιτς σε μεγάλες, όπως οι τελικοί του Παγκοσμίου Κυπέλλου ράγκμπι, τα βραβεία Ballon d'Or, τουρνουά γκολφ, σηματοδοτώντας μια σαφή αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο ο GOAT του τένις χρησιμοποιεί τη δημόσια ιδιότητά του.



Μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια: Τον Ιανουάριο του 2025, ο Μάντεν προκάλεσε την προσοχή όταν, κατά τη διάρκεια αγώνα του Αυστραλιανού Όπεν, όταν κάλυψε με φόρμες τις κάμερες που τραβούσαν πλάνα του γιου του Τζόκοβιτς, Στέφαν, και της συζύγου του, Γέλενα, στο γήπεδο, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να προστατεύσει την ιδιωτικότητα της οικογένειας.



Παρεμπιπτόντως και σε ό,τι αφορά την πιο πρόσφατη συνέντευξη, ο Μόργκαν υπήρξε εδώ και καιρό ένας από τους πιο σκληρούς επικριτές του Τζόκοβιτς, ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν ο Σέρβος βρέθηκε στο επίκεντρο μιας διαμάχης για τον εμβολιασμό και την απέλαση από την Αυστραλία.



"I'm sorry for over-egging the rhetorical soufflé..."



Piers Morgan meets Novak Djokovic for the first time - and apologizes for the comments he made about him during the pandemic.



Full interview now available! 👇



📺 https://t.co/gCAjSqk5H2@piersmorgan | @DjokerNole pic.twitter.com/216cmrKtVT — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 11, 2025

Στην τωρινή συνέντευξη, ο Μόργκαν άρχισε την συζήτηση ζητώντας συγγνώμη για τα προηγούμενα σχόλιά του. Αυτή η συνέντευξη, επομένως, αντιπροσωπεύει ένα σημείο καμπής στην αντίληψη του κοινού για τον Τζόκοβιτς, ώστε να «φτιαχτεί» η εικόνα του.



Σε αυτό το πλαίσιο, ο Μάντεν εμφανίζεται ως αυτός που μεσολάβησε ώστε να «κλειστεί» η συνέντευξη.



