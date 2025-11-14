Ο θρύλος του τένις Ρότζερ Φέντερερ στην Αθήνα για ένα ξεχωριστό event (vid)

Η επίσκεψη του Ελβετού θρύλου του τένις στη χώρα μας ήταν σύντομη και ιδιαίτερη. Την Πέμπτη (14/11), ο Φέντερερ έφτασε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με το ιδιωτικό του αεροσκάφος. Η παρουσία του προκάλεσε εντύπωση, καθώς κανείς δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τον λόγο της επίσκεψής του.

Η διαμονή του στην Αθήνα περιορίστηκε σε μόλις μισή μέρα, καθώς ο Ρότζερ Φέντερερ ήταν καλεσμένος στο Four Seasons στον Αστέρα Βουλιαγμένης. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, διοργανώθηκε ένα μίνι ιδιωτικό τουρνουά προς τιμήν του, στο οποίο συμμετείχαν δεκαοκτώ τυχεροί πελάτες του ξενοδοχείου, αγωνιζόμενοι σε σύντομους αγώνες διάρκειας μόλις τριών λεπτών. Η πρωτοβουλία είχε ως στόχο να δώσει σε όλους την ευκαιρία να παίξουν μαζί του και να απολαύσουν τη σύντομη αλλά ξεχωριστή παρουσία του στην Ελλάδα.