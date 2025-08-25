Ρότζερ Φέντερερ: Ο «Βασιλιάς» του τένις στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων

Ο Ρότζερ Φέντερερ υπήρξε για δύο δεκαετίες ένας από τους κορυφαίους αθλητές στην ιστορία του τένις, κατακτώντας 20 Grand Slam και δύο Ολυμπιακά μετάλλια, ενώ αποχώρησε από την ενεργό δράση τον Σεπτέμβριο του 2022. Στα 44 του χρόνια, ο θρυλικός Ελβετός συνεχίζει να γράφει ιστορία, αυτή τη φορά εκτός κορτ, καθώς σύμφωνα με το Forbes η περιουσία του ξεπερνά τα 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια.

Παρά τα 130,5 εκατομμύρια που κέρδισε σε έπαθλα μέσα από την καριέρα του, η πραγματική εκτόξευση ήρθε από τις χορηγίες και τις στρατηγικές επενδύσεις του, που προσέθεσαν σχεδόν ένα δισεκατομμύριο στο όνομά του. Έτσι, εντάχθηκε στο κλειστό κλαμπ των αθλητών-δισεκατομμυριούχων, μαζί με τους Τάιγκερ Γουντς, ΛεΜπρόν Τζέιμς, Μάικλ Τζόρνταν, Μάτζικ Τζόνσον, Τζούνιορ Μπρίντζεμαν και Ιόν Τσίριακ.

Lucrative endorsements and a stake in shoe brand On have made the Swiss star just the seventh athlete in the three-comma club—and a food tech investment may serve up another payday. https://t.co/1e8BqLZsaD (Photo: Richard Shotwell/Invision via Associated Press) pic.twitter.com/szrLpLvX2z — Forbes (@Forbes) August 24, 2025

Καθοριστικό ρόλο στην οικονομική του άνοδο είχε η πολυετής συμφωνία με την Uniqlo, ύψους 300 εκατομμυρίων, καθώς και η επένδυσή του στην ελβετική εταιρεία αθλητικών παπουτσιών On, όπου απέκτησε το 3% των μετοχών το 2019. Η αξία τους σήμερα ξεπερνά τα 375 εκατομμύρια δολάρια, χάρη και στη δημόσια εγγραφή της On στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης το 2021.

Παράλληλα, ο Φέντερερ έχει ιδρύσει την εταιρεία διαχείρισης Team8, είναι συνιδρυτής του Laver Cup –του ετήσιου τουρνουά που έχει γίνει θεσμός– και μετέχει στην εταιρεία τροφίμων NotCo, που αναπτύσσει φυτικά προϊόντα. Έτσι, ο «Βασιλιάς» του τένις αποδεικνύει ότι η επιτυχία του δεν περιορίζεται στις γραμμές του γηπέδου, αλλά συνεχίζεται και στον επιχειρηματικό στίβο.