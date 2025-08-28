«Βαριά Καμπάνα» στον Μεντβέντεφ για το ξέσπασμα του στον αγώνα με τον Μπονζί (vid)

Ακριβά φαίνεται πως θα πληρώσει τον αποκλεισμό του από το US Open, ο Ντανίλ Μεντβέντεφ, με τον 29χρονο Ρώσο τενίστα να βγαίνει εκτός εαυτού και να τιμωρείται με πρόστιμο ύψους 42.500 δολαρίων.

Συγκεκριμένα στον αγώνα του κόντρα στον Μπόνζι, κατηγόρησε τον διαιτητή πως έδωσε λάθος σερβίς στον αντίπαλό του, λόγω μιας μικρής καθυστέρησης εξαιτίας ενός φωτογράφου που αποχώρησε λέγοντας πως: «Ο διαιτητής «βιάζεται να πάει σπίτι του» ενώ στη συνέχεια ξεσήκωσε και το κοινό, με αποτέλεσμα να υπάρξει νέα διακοπή και για αυτό το σκηνικό τιμωρήθηκε με 30.000 δολάρια πρόστιμο.

INSANE scenes in the Medvedev & Bonzi match at US Open



A cameraman was trying to leave after Bonzi missed his 1st serve.



The umpire gave Bonzi a 1st serve.



Daniil: “Are you a man? Are you a man? why are you shaking? What’s wrong huh? Guys he wants to leave. He gets paid by… pic.twitter.com/nzlqgoWxre — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 25, 2025

Ωστόσο ο Ρώσος τενίστας δεν σταμάτησε εκεί και στο τέλος του αγώνα, όπου και ηττήθηκε με 3-2 από τον Γάλλο τενίστα, χτύπησε τη ρακέτα του πάνω από 20 φορές στο έδαφος μέχρι να την καταστρέψει, γεγονός που του κόστισε επιπλέον 12.500 δολάρια.

Daniil Medvedev looking totally distraught after his loss to Bonzi at the U.S. open.



He’s smashing his racquet and just sitting on the court.



Brutal loss to swallow.



pic.twitter.com/CYvceKNR2M — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 25, 2025

Ίσως ο Μεντβέντεφ πρέπει να ελέγξει λίγο καλύτερα τον εαυτό όταν χάνει, καθώς το συνολικό πρόστιμο της τιμωρίας του αγγίζει τα 42.500 δολάρια δηλαδή σχεδόν τα μισά από τα 110.000 δολάρια που κέρδισε ως έπαθλο στη διοργάνωση.