Χαμός στο US Open: Η Οσταπένκο κατηγορείται για ρατσιστική επίθεση στην Τάουνσεντ

Η αναπάντεχη ήττα της Οσταπένκο από την Τάουνσεντ στο US Open έφερε έναν άγριο καβγά στο φινάλε, με τις δύο τενίστριες να ανταλλάσσουν βαριές κουβέντες. Η Αμερικανίδα καταγγέλλει ότι η αντίπαλός της την αποκάλεσε «αμόρφωτη» και «χωρίς ήθος», ενώ η Λετονή αντικρούει τις κατηγορίες για ρατσισμό.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, όπου η Τέιλορ Τάουνσεντ επικράτησε της Γελένα Οσταπένκο με 2-0 σετ, οι δύο αθλήτριες βρέθηκαν αντιμέτωπες στο φιλέ, ανταλλάσσοντας βαριές κουβέντες. Η Τάουνσεντ δήλωσε ότι η Οσταπένκο της είπε πως είναι «αμόρφωτη» και «χωρίς ήθος», σχόλια που οδήγησαν δημοσιογράφους να τη ρωτήσουν αν θεωρεί ότι είχαν ρατσιστικό υπόβαθρο. Η Αμερικανίδα απάντησε ότι δεν το έλαβε έτσι, αλλά επισήμανε πως ο χαρακτηρισμός «αμόρφωτος» αποτελεί ένα στίγμα για την κοινότητά της.

Από την πλευρά της, η Οσταπένκο αντέδρασε έντονα, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δέχτηκε πληθώρα μηνυμάτων που την κατηγορούν για ρατσισμό. «Ποτέ στη ζωή μου δεν ήμουν ρατσίστρια και σέβομαι όλους τους λαούς του κόσμου. Για μένα δεν έχει σημασία από πού προέρχεσαι», έγραψε.

Η ίδια δικαιολόγησε την αντίδρασή της κατηγορώντας την Τάουνσεντ για έλλειψη σεβασμού και ανήθικη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του αγώνα. Συγκεκριμένα, η Λετονή υποστήριξε ότι η Τάουνσεντ δεν ζήτησε συγγνώμη μετά από έναν πόντο που κέρδισε με τη βοήθεια του φιλέ, και επίσης ότι συμπεριφέρθηκε χωρίς σεβασμό και στην προθέρμανση.

Η Τάουνσεντ, ωστόσο, δεν δίστασε να απαντήσει, τονίζοντας πως δεν υπάρχει «καμία ιστορία» μεταξύ τους και πως η Οσταπένκο απλώς «αναστατώθηκε επειδή έχασε». Η ένταση πάντως παρέμεινε, με την Οσταπένκο να κουνά το δάχτυλο προς την αντίπαλό της, ακόμα και μετά το τέλος του αγώνα, σηματοδοτώντας μια από τις πιο τεταμένες στιγμές του φετινού US Open.