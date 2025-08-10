Σε νέες... περιπέτειες ο Τζόκοβιτς με τις αρχές της Μαρμπέγια για πολεοδομικές παραβάσεις

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς εξακολουθεί να βρίσκεται στο στόχαστρο των δημοτικών αρχών της Μαρμπέγια, καθώς του επιβλήθηκε νέο πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ για πολεοδομική παράβαση που σχετίζεται με παρεμβάσεις στην πολυτελή του βίλα στην Ανδαλουσία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της La Opinión de Málaga, το πρόστιμο αφορά την αποτυχία του 24 φορές νικητή Grand Slam να εξασφαλίσει εντός προθεσμίας την άδεια νομιμοποίησης των αυθαίρετων εργασιών που είχε πραγματοποιήσει στην κατοικία του. Οι αρχές είχαν γνωστοποιήσει τη σχετική παρατυπία από τον Φεβρουάριο, δίνοντάς του περιθώριο δύο μηνών να συμμορφωθεί, κάτι που δεν συνέβη.

Ο Σέρβος τενίστας καλείται τώρα να κατεδαφίσει τρεις κατασκευές: μια βεράντα, ένα μικρό μπάνιο και έναν υπόγειο χώρο που χρησιμοποιείται ως γκαράζ. Πρόκειται για το τρίτο κατά σειρά πρόστιμο που του επιβάλλεται από τότε που απέκτησε την έπαυλη το 2020, την οποία προηγουμένως νοίκιαζε με κόστος που άγγιζε τις 10.000 ευρώ ανά εβδομάδα.

Παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Τζόκοβιτς είχε ενημερώσει τον Δήμο πως είχε αναθέσει σε αρχιτέκτονα την επίλυση των ζητημάτων και είχε αιτηθεί την αναστολή των προστίμων μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες κατεδαφίσεις, οι τοπικές αρχές προχώρησαν κανονικά στην επιβολή του νέου προστίμου. Έτσι, το συνολικό ποσό που καλείται πλέον να καταβάλει ανέρχεται στα 15.000 ευρώ.

Το νέο αυτό επεισόδιο με τις ισπανικές αρχές έρχεται τη στιγμή που ο Τζόκοβιτς βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας για το US Open. Ο Σέρβος σούπερ σταρ αποφάσισε να παρακάμψει τα Masters 1000 σε Τορόντο και Σινσινάτι, επικεντρώνοντας τις προσπάθειές του στο τελευταίο Grand Slam της χρονιάς.