Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έρχεται στην Αθήνα για το ATP 250 του ΟΑΚΑ τον Νοέμβριο

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, μετά τον αποκλεισμό του από το US Open, ανακοίνωσε ότι θα ταξιδέψει στην Αθήνα για το τουρνουά ATP 250, το οποίο θα διεξαχθεί από 2 έως 8 Νοεμβρίου στο Ολυμπιακό Στάδιο.



Η απόφαση του Τζόκοβιτς να φέρει το τουρνουά στην Αθήνα συνδέεται με τις προσωπικές του διαφορές με τον πρόεδρο της Σερβίας, γεγονός που τον οδήγησε να μεταφέρει την εκδήλωση εκτός της χώρας του. Ο ίδιος ο Νόλε τόνισε ότι, πέρα από τη συμμετοχή του στην Αθήνα, το πρόγραμμα του μέχρι το τέλος του έτους παραμένει ανοιχτό.



Η άφιξη του Τζόκοβιτς στο ΟΑΚΑ αναμένεται να φέρει δυναμικό παγκόσμιο ενδιαφέρον, ενώ η σύμπτωση με τη συμμετοχή του Τσιτσιπά υπόσχεται συναρπαστικές αναμετρήσεις για τους Έλληνες φιλάθλους. Το τουρνουά σηματοδοτεί επίσης μια σημαντική στιγμή για το ελληνικό τένις, καθώς φιλοξενεί έναν από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του αθλήματος.