Ο Φονσέκα νίκησε τον Τσιτσιπά σε ματς θρίλερ και χάρισε τη νίκη-άνοδο στη Βραζιλία

Ο Ζοάο Φονσέκα επικράτησε του εξαιρετικού Στέφανου Τσιτσιπά σε ένα συγκλονιστικό φινάλε με 6-4, 3-6, 7-5 έπειτα από 2 ώρες και 7 λεπτά, χαρίζοντας στη Βραζιλία τη νίκη 3-1 και την άνοδο στα προκριματικά του World Group.

Παρά τη συγκλονιστική αντίδραση του Τσιτσιπά από τα μέσα του δεύτερου σετ, όταν είχε τις ευκαιρίες για να γυρίσει το ματς, ο Φονσέκα κατάφερε να ανατρέψει το 3-5 σε 7-5, παίρνοντας τελικά τη νίκη και «σφραγίζοντας» την άνοδο της ομάδας του. Μάλιστα, τον αγώνα του Στέφανου παρακολούθησε από κοντά ο “θρύλος” του παγκόσμιου τένις Νόβακ Τζόκοβιτς, με το ελληνικό κοινό να τον αποθεώνει.

Στον αγώνα που προηγήθηκε οι Αριστοτέλης Θάνος και Πέτρος Τσιτσιπάς πάλεψαν απέναντι στους έμπειρους στα διπλά Μαρσέλο Μέλο και Ραφαέλ Μάτος, αλλά ηττήθηκαν με 6-2, 6-4.