Αλκαράθ: Ο νέος βασιλιάς του US Open – Θρίαμβος επί του Σίνερ και επιστροφή στο Νο1

Ο Κάρλος Αλκαράθ ήταν ο μεγάλος νικητής του US Open 2025. Ο Ισπανός επικράτησε στον τελικό του Γιάνικ Σίνερ με 3-1 σετ και στέφθηκε για δεύτερη φορά πρωταθλητής στη Νέα Υόρκη, ενώ παράλληλα επέστρεψε στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης.

CARLOS ALCARAZ IS A SIX-TIME GRAND SLAM CHAMPION! 🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/PKOOVZTF4F — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

Στον τελικό που παρακολούθησε και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο 22χρονος Αλκαράθ απέδειξε για άλλη μια φορά την κυριαρχία του. Χρειάστηκε 2 ώρες και 42 λεπτά για να κάμψει την αντίσταση του Σίνερ, με σκορ 6-2, 3-6, 6-1, 6-4. Παρόλο που έχασε το πρώτο του σετ στο φετινό τουρνουά, ο Ισπανός πανηγύρισε τον έκτο Grand Slam τίτλο της καριέρας του και τον δεύτερο μέσα στο 2025, μετά το Roland Garros.

Ο Αλκαράθ έβαλε τέλος στην 15μηνη κυριαρχία του Σίνερ, ανατρέποντας το head-to-head στις μεταξύ τους αναμετρήσεις σε 10-5 υπέρ του. Η νίκη του απέδειξε για άλλη μια φορά ότι αποτελεί τον «διάδοχο» του Ράφα Ναδάλ και μια από τις πιο ηγετικές φυσιογνωμίες της γενιάς του.

🚨Carlos Alcaraz wins SIXTH career Grand Slam:



🇬🇧 Wimbledon 2023.

🇺🇸 US Open 2022.

🇫🇷 French Open 2024.

🇬🇧 Wimbledon 2024.

🇫🇷 French Open 2025.

🇺🇸 US Open 2025.



👑 Only 22 years old. pic.twitter.com/pNjGUBWdna — Madrid Zone (@theMadridZone) September 7, 2025

Με τη νίκη του αυτή, ο Αλκαράθ έγινε ο νεότερος τενίστας που φτάνει σε έξι Grand Slam τίτλους μετά τον Μπιορν Μποργκ, ενώ πλέον διαθέτει δύο τίτλους σε US Open, Wimbledon και Roland Garros. Ο μόνος τίτλος που του λείπει είναι αυτός του Australian Open. Επίσης, με τα 5 εκατομμύρια δολάρια που πρόσθεσε στον λογαριασμό του, ξεπέρασε τα 50 εκατομμυρία σε συνολικά κέρδη στην καριέρα του.