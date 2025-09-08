Αλκαράθ: Ο νέος βασιλιάς του US Open – Θρίαμβος επί του Σίνερ και επιστροφή στο Νο1
Με κυριαρχική εμφάνιση απέναντι στον Σίνερ, ο Κάρλος Αλκαράθ κατέκτησε το US Open και επέστρεψε στην κορυφή της ATP.
Ο Κάρλος Αλκαράθ ήταν ο μεγάλος νικητής του US Open 2025. Ο Ισπανός επικράτησε στον τελικό του Γιάνικ Σίνερ με 3-1 σετ και στέφθηκε για δεύτερη φορά πρωταθλητής στη Νέα Υόρκη, ενώ παράλληλα επέστρεψε στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης.
Στον τελικό που παρακολούθησε και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο 22χρονος Αλκαράθ απέδειξε για άλλη μια φορά την κυριαρχία του. Χρειάστηκε 2 ώρες και 42 λεπτά για να κάμψει την αντίσταση του Σίνερ, με σκορ 6-2, 3-6, 6-1, 6-4. Παρόλο που έχασε το πρώτο του σετ στο φετινό τουρνουά, ο Ισπανός πανηγύρισε τον έκτο Grand Slam τίτλο της καριέρας του και τον δεύτερο μέσα στο 2025, μετά το Roland Garros.
Ο Αλκαράθ έβαλε τέλος στην 15μηνη κυριαρχία του Σίνερ, ανατρέποντας το head-to-head στις μεταξύ τους αναμετρήσεις σε 10-5 υπέρ του. Η νίκη του απέδειξε για άλλη μια φορά ότι αποτελεί τον «διάδοχο» του Ράφα Ναδάλ και μια από τις πιο ηγετικές φυσιογνωμίες της γενιάς του.
Με τη νίκη του αυτή, ο Αλκαράθ έγινε ο νεότερος τενίστας που φτάνει σε έξι Grand Slam τίτλους μετά τον Μπιορν Μποργκ, ενώ πλέον διαθέτει δύο τίτλους σε US Open, Wimbledon και Roland Garros. Ο μόνος τίτλος που του λείπει είναι αυτός του Australian Open. Επίσης, με τα 5 εκατομμύρια δολάρια που πρόσθεσε στον λογαριασμό του, ξεπέρασε τα 50 εκατομμυρία σε συνολικά κέρδη στην καριέρα του.