Ο Τσιτσιπάς έκανε τους πάντες unfollow στο Instagram... εκτός από έναν

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απασχολεί για ακόμη μια φορά την επικαιρότητα, καθώς πριν από μερικές μέρες, έκανε μια αινιγματική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ. Ο Έλληνας τενίστας έγραψε ένα μήνυμα, στο οποίο έθιξε θέματα προσωπικής αντοχής και εσωτερικής δύναμης.

Τώρα, ο 27χρονος αθλητής προχώρησε σε μια ακόμα περίεργη κίνηση, που αφορά ξανά τον προσωπικό του λογαριασμό σε διαδικτυακή πλατφόρμα. Πιο συγκεκριμένα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποφάσισε να κάνει unfollow όσους ακολουθούσε στο Instagram. Ωστόσο, κράτησε μόνο έναν, ο οποίος είναι συναθλητής του. Ο λόγος για έναν τενίστα με το όνομα Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, με καταγωγή από τη Βουλγαρία και πρώην Νο3 στην παγκόσμια κατάταξη.

Η αινιγματική ανάρτηση του Τσιτσιπά στο Χ

Eurokinissi

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, το πρωί της Κυριακής (7/9,) έκανε μία ανάρτηση στο X, στην οποία είχε γράψει ένα μήνυμα που έθιγε θέματα προσωπικής αντοχής και εσωτερικής δύναμης. Ωστόσο, το περιεχόμενο του μηνύματος ήταν αρκετά περίεργο και αναφερόταν σε καταστάσεις πόνου, απομόνωσης και ψυχολογικής πίεσης που μπορεί να βιώσει κάθε άνθρωπος.

Συγκεκριμένα έγραψε: «Ένας άνθρωπος θα υπομείνει πόνο, απομόνωση και τρέλα… αρκεί αυτά να οδηγούν κάπου».