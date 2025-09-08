Ο Μπιανκόν σε ρόλο DJ στη Μύκονο: Ο στόπερ των «ερυθρόλευκων» σε απίθανα κέφια (video)

Ο Γάλλος στόπερ του Ολυμπιακού εκμεταλλεύτηκε το τριήμερο ρεπό του για να χαλαρώσει πριν επιστρέψει στις απαιτητικές προπονήσεις της ομάδας και το δύσκολο και απαιτητικό πρόγραμμα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η Μύκονος ήταν ο προορισμός του, με τον Μπιανκόν να επιλέγει το διάσημο beach club Tropicana προκειμένου να διασκεδάσει .

Ο αμυντικός των Πειραιωτών απόλαυσε το πάρτι και τη μουσική, ενώ για λίγη ώρα ανέλαβε και χρέη DJ. Η εμφάνιση του σε «νέα» καθήκοντα ενθουσίασε τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι χόρεψαν στους ρυθμούς των μουσικών επιλογών του. Το βίντεο με τον Μπιανκόν στα decks κάνει ήδη τον γύρο των social media, με τον 25χρονο αμυντικό να απολαμβάνει τη στιγμή, όπως φαίνεται και στο βίντεο που ακολουθεί.