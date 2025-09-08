Ολυμπιακός: Η ιδιαίτερη συνθήκη των ντέρμπι, ο μήνας «φωτιά» και η διαχείριση του Μεντιλίμπαρ

Έπειτα από τη διακοπή των Εθνικών ομάδων, ο Ολυμπιακός ρίχνεται (και) στη μάχη του Champions League και ξεκινάει το διάστημα των δύο παιχνιδιών ανά εβδομάδα για τους «ερυθρόλευκους».

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει δημιουργήσει ένα ρόστερ με αρκετό βάθος και με τουλάχιστον δύο (σχεδόν) ισάξιους ποδοσφαιριστές σε κάθε θέση, προκειμένου να ανταπεξέλθει σε αυτές τις συνθήκες και να μπορέσει η ομάδα του να συνδυάσει τη διεκδίκηση του εγχώριου νταμπλ, με μια καλή πορεία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Το πρόγραμμα φυσικά, παίζει σημαντικό ρόλο και για τους Πειραιώτες υπάρχει μια ιδιαίτερη συνθήκη, η οποία έχει διπλή ανάγνωση. Τα τρία ντέρμπι απέναντι σε Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, οι οποίοι θέλουν να πάρουν τον... θρόνο του Ολυμπιακού στη Stoiximan Super League, θα γίνουν έπειτα από παιχνίδι των νταμπλούχων Ελλάδας στο Champions League.

Τα ντέρμπι μετά τα ευρωπαϊκά ματς

Eurokinissi

Συγκεκριμένα, η αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο θα γίνει στις 21/9, τέσσερις ημέρες μετά μετά την πρεμιέρα των «ερυθρόλευκων» στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, στο «Γ. Καραϊσκάκης» απέναντι στην Πάφο. Το επόμενο ντέρμπι της ομάδας του Μεντιλίμπαρ είναι στην Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟΚ, στις 5/10, μετά την αναμέτρηση με την Άρσεναλ στο «Έμιρεϊτς», την πρώτη του μηνός. Στις 26/10, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ, πέντε ημέρες μετά το ταξίδι στη Βαρκελώνη και το νέο «Καμπ Νόου» για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα.

Οι συνθήκες αυτές προσδίδουν μία έξτρα δυσκολία στους Πειραιώτες, οι οποίοι θα είναι επιβαρυμένοι από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Την ίδια στιγμή όμως και οι αντίπαλοι τους θα προέρχονται από ευρωπαϊκή αναμέτρηση και μάλιστα, με λιγότερες ημέρες ξεκούρασης, καθώς και οι τρεις αγωνίζονται Πέμπτη, ενώ ο Ολυμπιακός Τρίτη ή Τετάρτη, κάτι που ισχύει βέβαια μόνο για τα ντέρμπι με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, καθώς όταν οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν τον Παναθηναϊκό, δεν θα έχει ξεκινήσει ακόμα τις υποχρεώσεις του στο Europa League.

Δύσκολο παιχνίδι θα έχουν να δώσουν οι νταμπλούχοι Ελλάδας και μετά την αναμέτρηση με την Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν, καθώς θα αντιμετωπίσουν τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, όντας αρκετά καταπονημένοι, έπειτα από ένα τόσο πολύωρο ταξίδι.

Η... άλλη ανάγνωση του προγράμματος

Eurokinissi

Το γεγονός όμως ότι τα παιχνίδια με τον μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας στη Stoiximan Super League, είναι έπειτα από ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, σημαίνει αυτόματα, ότι πριν από τις «μάχες» του Champions League, το πρόγραμμα είναι πιο βατό για τον Ολυμπιακό.

Αξιοσημείωτο είναι μάλιστα και το γεγονός ότι πέντε από τα έξι αυτά παιχνίδια της ομάδας του Μεντιλίμπαρ, είναι στο «Γ. Καραϊσκάκης», με το δυσκολότερο εξ' αυτών να είναι με τον Άρη, πριν υποδεχθεί την Αϊντχόφεν. Η μοναδική εκτός έδρας αποστολή, πριν από ευρωπαϊκό ματς για τους νταμπλούχους Ελλάδας, είναι απέναντι στην ΑΕΛ, παραμονές του ταξιδιού στη Βαρκελώνη.

Ο Οκτώβριος μοιάζει με... γολγοθά για τους Πειραιώτες, καθώς περιλαμβάνει έξι αναμετρήσεις, δύο εκ των οποίων με Άρσεναλ και Μπαρτσελόνα σε Λονδίνο και Βαρκελώνη και δύο εγχώρια ντέρμπι, στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ και στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με την ΑΕΚ.

Όπως και να χει, το ρόστερ του Ολυμπιακού έχει φτιαχτεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να αντέξει το βάρος και την πίεση ενός τόσο απαιτητικού προγράμματος, αλλά και να έχει το... περιθώριο να καλύψει οποιαδήποτε απώλεια.