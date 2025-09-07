Ολυμπιακός: Τα δεδομένα με Σενόν και η ομάδα της Ρωσίας που παραμονεύει

Όσον αφορά τον Ολυμπιακό ιδιαίτερα, μετά την επαναφορά της περίπτωσης του Λουίς Μπενεντέτι από Άγγλους και Βραζιλιάνους, ένα νέο όνομα ήρθε ξανά στο προσκήνιο για τους «ερυθρόλευκους».

Ο Αργεντινός δημοσιογράφος, Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα, ανέφερε ότι οι νταμπλούχοι Ελλάδας ενδιαφέρονται ακόμα για την απόκτηση του Κέβιν Σενόν. Ο εξτρέμ της Μπόκα Τζούνιορς είχε απασχολήσει την ομάδα του Μεντιλίμπαρ πριν από περίπου ένα μήνα και σύμφωνα με τον ίδιο δημοσιογράφο, η υπόθεση δεν είχε προχωρήσει, κυρίως λόγω διαφωνίας της Μπόκα με την Ουνιόν Σάντα Φε, σχετικά με τη ρήτρα του ποδοσφαιριστή.

Ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο, έτερος γνωστός Αργεντινός δημοσιογράφος, είχε αναφέρει ότι ο Σενόν είχε ζητήσει να αποχωρήσει από την ομάδα και ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό.

Έπειτα από το αδιέξοδο, λόγω των διαφωνιών μεταξύ Μπόκα και Ουνιόν, το όνομα του Σενόν δεν ακούστηκε ξανά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος απέκτησε τους Γκάμπριελ Στρεφέτσα και Ντάνιελ Ποντένσε, όντας πλέον πλήρης στα άκρα της επίθεσης.

Ο Γκρόβα ωστόσο, επανέφερε το όνομα του Αργεντινού εξτρέμ της Μπόκα Τζούνιορς για τους «ερυθρόλευκους», αναφέροντας ότι ο Ολυμπιακός και η ΤΣΣΚΑ έχουν επιστρέψει στη «μάχη» για την απόκτηση του.

