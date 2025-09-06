Ορίστηκαν οι αναμετρήσεις της 3ης αγωνιστικής της Super League - Ανοιχτό μόνο το Κηφισιά-Παναθηναϊκός

Η 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League πλησιάζει και σχεδόν όλες οι αναμετρήσεις έχουν πλέον οριστεί, όμως το μεγάλο ερωτηματικό παραμένει η αναμέτρηση Κηφισιά-Παναθηναϊκός. Η καθυστέρηση στην ανακοίνωση της ημερομηνίας και της ώρας του συγκεκριμένου παιχνιδιού συνδέεται με την εκκρεμότητα γύρω από την έδρα, με την ομάδα της Κηφισιάς να προτείνει τη Λάρισα για τη διεξαγωγή του ματς.



Η τελική απόφαση θα ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκας, που έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου στις 15:30. Όπως τονίζει η Super League, η επιλογή της έδρας είναι κρίσιμη και θα καθορίσει το πού θα πραγματοποιηθεί το παιχνίδι, με την αναμέτρηση να συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον λόγω της παρουσίας του Παναθηναϊκού.





Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Ολυμπιακός-Πανσερραϊκός (13/9, 18:00)

Παναιτωλικός-Βόλος (13/9, 20:00)

Ατρόμητος-Άρης (13/9, 20:00)

Αστέρας AKTOR-Λάρισα (14/9,18:00)

Λεβαδειακός-ΑΕΚ (14/9, 20:00)

ΟΦΗ-ΠΑΟΚ (14/9, 21:30)