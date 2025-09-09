Αυτές είναι οι ημερομηνίες και οι ώρες των αγώνων της Stoiximan Super League μέχρι τη 15η αγωνιστική
Διαβάστε το αναλυτικό πρόγραμμα της Stoiximan Super League μέχρι τη 15η αγωνιστική - Πότε έχουμε το πρώτο ντέρμπι.
Μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων, η αγωνιστική δράση στη Stoiximan Super League, επιστρέφει αυτό το Σαββατοκύριακο (13-14/9) και μετά τη συνεδρίαση του ΔΣ της Super League, η διοργανώτρια αρχή γνωστοποίησε τις ημέρες και τις ώρες των αγώνων από την 4η μέχρι τη 15 αγωνιστική.
Το πρώτο ντέρμπι έχει προγραμματιστεί για την 4η αγωνιστική στις 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00, όπου ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό.
Αναλυτικά οι μέρες και οι ώρες ως τη 15η αγωνιστική
4η αγωνιστική
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
- Κηφισιά – Άρης 18:00
- Πανσερραϊκός – Ατρόμητος 18:00
- Βόλος – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 20:00
- ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 20:30
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
- ΑΕΛ – ΑΕΚ 17:30
- Λεβαδειακός – ΟΦΗ 18:00
- Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 21:00
5η αγωνιστική
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
- Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 18:00
- Άρης – Πανσερραϊκός 20:30
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025
- ΑΕΚ – Βόλος 17:00
- ΟΦΗ – Κηφισιά 19:00
- Αστέρας Τρίπολης AKTOR – ΠΑΟΚ 20:30
- Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός 21:00
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου
- Ατρόμητος – ΑΕΛ 18:00
6η αγωνιστική:
Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025
- ΑΕΛ – Βόλος 17:00
- Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 18:00
- ΟΦΗ – Άρης 20:00
Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025
- Κηφισιά – ΑΕΚ 18:00
- Λεβαδειακός – Παναιτωλικός 18:00
- ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 20:30
- Παναθηναϊκός – Ατρόμητος 21:30
7η αγωνιστική:
Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
- ΑΕΛ – Ολυμπιακός 17:00
- Ατρόμητος – Λεβαδειακός 19:30
- Παναιτωλικός – ΟΦΗ 20:00
Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025
- Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Κηφισιά 16:30
- Βόλος – Πανσερραϊκός 17:30
- Άρης – Παναθηναϊκός 19:30
- ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 21:00
8η αγωνιστική:
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
- Κηφισιά – Παναιτωλικός 17:00
- Πανσερραϊκός – ΑΕΛ 19:30
- ΟΦΗ – Ατρόμητος 20:00
Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025
- Λεβαδειακός – Άρης 17:00
- Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 17:30
- ΠΑΟΚ – Βόλος 19:30
- Ολυμπιακός – ΑΕΚ 21:30
9η αγωνιστική:
Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025
- Βόλος – Παναθηναϊκός 18:00
- Ατρόμητος – Κηφισιά 19:30
- Ολυμπιακός – Άρης 20:00
Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025
- ΑΕΛ – Λεβαδειακός 17:30
- Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ 19:30
- ΑΕΚ – Παναιτωλικός 21:00
Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025
- Αστέρας Τρίπολης AKTOR – ΟΦΗ 17:00
10η αγωνιστική:
Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025
- Παναιτωλικός – ΑΕΛ 17:00
Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025
- Άρης – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 15:00
- Κηφισιά – Ολυμπιακός 15:00
- Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός 17:00
- ΟΦΗ – ΑΕΚ 17:30
- Ατρόμητος – Βόλος 19:00
- Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 21:00
11η αγωνιστική:
Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
- Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Παναιτωλικός 19:30
- Ολυμπιακός – Ατρόμητος 20:00
Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025
- Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός 17:00
- ΠΑΟΚ – Κηφισιά 19:00
- ΑΕΚ – Άρης 21:00
Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
- Βόλος – Λεβαδειακός 18:00
- ΑΕΛ – ΟΦΗ 20:00
12η αγωνιστική:
Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025
- ΟΦΗ – Βόλος 17:00
- Άρης – ΑΕΛ 19:30
- Κηφισιά – Πανσερραϊκός 20:00
Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2025
- Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 17:00
- Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 17:00
- Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 19:00
- Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 21:00
13η αγωνιστική:
Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025
- Ολυμπιακός – ΟΦΗ 17:00
- Βόλος – Κηφισιά 20:30
Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025
- Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Λεβαδειακός 17:00
- ΑΕΛ – Παναθηναϊκός 17:30
- ΠΑΟΚ – Άρης 19:30
- ΑΕΚ – Ατρόμητος 21:00
Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου
- Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός 18:00
14η αγωνιστική:
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025
- Λεβαδειακός – ΑΕΛ 17:00
- ΟΦΗ – Πανσερραϊκός 18:00
- Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤOR 20:00
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025
- Παναιτωλικός – ΑΕΚ 17:30
- Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 18:00
- Άρης – Ολυμπιακός 20:00
- Παναθηναϊκός – Βόλος 21:00
15η αγωνιστική:
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025
- Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Άρης 16:00
- Βόλος – Παναιτωλικός 18:00
- Ολυμπιακός – Κηφισιά 20:30
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025
- ΑΕΛ – Ατρόμητος 17:30
- ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 19:30
- ΑΕΚ – ΟΦΗ 21:00
Δευτλερα 22 Δεκεμβρίου
- Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός