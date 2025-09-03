Super League 1: Πότε ολοκληρώνονται οι μεταγραφές σε Ελλάδα και εξωτερικό και η αγορά των ελεύθερων

Η... αυλαία του καλοκαιρινού μεταγραφικού παζαριού στη Stoiximan Super League πέφτει την Παρασκευή (12/9) λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Από εκείνη τη στιγμή, καμία ελληνική ομάδα δεν θα μπορεί να προχωρήσει σε αγορές ποδοσφαιριστών, σύμφωνα με τον «Κανονισμό Ιδιότητας Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών» της ΕΠΟ.

Ωστόσο, το κλείσιμο του παραθύρου δεν σημαίνει τέλος στην ενίσχυση. Από το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, ανοίγει η περίοδος για την απόκτηση ελεύθερων ποδοσφαιριστών, η οποία θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στις 23:59. Εδώ όμως υπάρχει μια κρίσιμη λεπτομέρεια: οι παίκτες που θα δηλωθούν ως ελεύθεροι πρέπει να έχουν λυμένα τα συμβόλαιά τους μέχρι και τις 12/9. Αυτό σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να αποδεσμευτεί μεταγενέστερα για να «χωρέσει» σε ελληνική ομάδα.

Οι αγορές στην Ευρώπη και η Σαουδική Αραβία

Στο εξωτερικό, οι περισσότερες μεγάλες αγορές έχουν ήδη κλείσει. Αγγλία (Premier League), Ιταλία (Serie A), Ισπανία (La Liga), Γερμανία (Bundesliga) και Γαλλία (Ligue 1) ολοκλήρωσαν τις μεταγραφικές τους κινήσεις στις 1 και 2 Σεπτεμβρίου, βάζοντας τέλος στο «παζάρι» πολύ νωρίτερα από την Ελλάδα. Η μοναδική μεγάλη ευρωπαϊκή αγορά που παραμένει ανοιχτή είναι αυτή της Πορτογαλίας, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 16 του μήνα.

Πέρα από την Ευρώπη, υπάρχουν πρωταθλήματα που συνεχίζουν να προσφέρουν… διέξοδο για πωλήσεις ή μετακινήσεις. Η Σαουδική Αραβία ρίχνει αυλαία στις 11 Σεπτεμβρίου, το Μεξικό ακολουθεί δύο μέρες αργότερα (13/9), ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν τη μεγαλύτερη «ανάσα» χρόνου, αφού το δικό τους παράθυρο θα μείνει ανοιχτό μέχρι τις 2 Οκτωβρίου.

Με αυτά τα δεδομένα, οι ελληνικές ομάδες βρίσκονται μπροστά σε ένα πολύ στενό χρονικό πλαίσιο. Αν θέλουν να προχωρήσουν σε αγορές, πρέπει να κινηθούν μέχρι το βράδυ της Παρασκευής. Αν, πάλι, στραφούν σε ελεύθερους, θα έχουν στη διάθεσή τους σχεδόν δύο εβδομάδες ακόμη. Σε κάθε περίπτωση, ο Σεπτέμβριος αναμένεται να κρίνει σε μεγάλο βαθμό την εικόνα με την οποία θα παρουσιαστούν οι σύλλογοι στη φετινή σεζόν.