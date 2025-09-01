Τελείωνει από τον Άρη ο Ουζουνίδης: Αναζητείται ο αντικαταστάτης του από την Ιβιρική Χερσόνησο

Μπορεί το διαζύγιο με τον Μαρίνο Ουζουνίδη να μην έχει εκδοθεί ακόμη, όμως ήδη η επόμενη μέρα έχει δρομολογηθεί όσον αφορά το θέμα του προπονητή. Καρυπίδης και Ρέγες έχουν πάρει την απόφαση να προχωρήσουν στην αντικατάσταση του Έλληνα τεχνικού και το μόνο που ουσιαστικά μένει είναι να βρεθεί ο τρόπος που θα χωρίσουν οι δυο πλευρές, από τη στιγμή που δεν υπάρχει στην εξίσωση, η περίπτωση παραίτησης του Έλληνα τεχνικού από τα δικαιώματα του συμβολαίου του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το θέμα της ανεύρεσης του νέου προπονητή έχει ανατεθεί στον Ρουμπέν Ρέγες μιας και η απόφαση είναι ο διάδοχος να προέρχεται από την ισπανική αγορά. Διόλου τυχαίο το γεγονός ότι Ισπανός ήταν και το πρώτο όνομα που διέρρευσε. Ο λόγος για τον Χάβι Γκράθια, που έχει κάνει πέρασμα από την Ελλάδα στον πάγκο του Ολυμπιακού Βόλου και της Κέρκυρας και τελευταία του ομάδα ήταν η αγγλική Λιντς από την οποία αποχώρησε τον Μάιο του 2023 και έκτοτε παραμένει δίχως ομάδα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Ισπανία, οι κιτρινόμαυροι έκαναν μια κρούση στον 55χρονο τεχνικό που δεν ήταν όμως ιδιαίτερα θετικός στην ιδέα να εργαστεί στην Ελλάδα ενώ και το κασέ του είναι αρκετά υψηλό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στη λίστα του Ρέγες, υπάρχουν ακόμη τουλάχιστον τρεις υποψήφιοι Ίβηρες προπονητές και δεν αποκλείεται αν χρειαστεί, ο τεχνικός διευθυντής του Άρη να μεταβεί ο ίδιος προσωπικά στην Ισπανία για συζητήσεις. Σκοπός του τεχνικού διευθυντή των κιτρινόμαυρων είναι να κλείσει όσο το δυνατόν πιο σύντομα το θέμα, ώστε ο νέος προπονητής να εκμεταλλευτεί τη διακοπή του πρωταθλήματος.

Πηγή: Athletiko