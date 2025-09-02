Ρίο Άβε: «Ψωνίζει» από Άρη για την άμυνά της - Στο δρόμο για Πορτογαλία ο Μπράμπετς

Ο Τσέχος στόπερ φαίνεται πως οδεύει προς αλλαγή σελίδας, με την πορτογαλική ομάδα να έχει καταθέσει πρόταση και τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Μάλιστα, δεν αποκλείεται ακόμη και μέσα στην ημέρα να κλείσει το deal που θα τον φέρει στη Πορτογαλία.



Η περίπτωση του Μπράμπετς ήταν διαφορετική σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς δεν λογαριάζεται πλέον ως βασικός στους «κιτρινόμαυρους». Ο Πέδρο Άλβαρο έχει πάρει φανέλα βασικού, ο Φαμπιάνο είναι ο αρχηγός και ο δανεισμός του Νόα Σούντμπεργκ από τη Λουντογκόρετς έριξε ακόμη πιο πίσω τον 31χρονο στην ιεραρχία. Χαρακτηριστικό είναι ότι έμεινε στον πάγκο στα δύο πρώτα ματς πρωταθλήματος με Βόλο και Παναιτωλικό, πληρώνοντας κυρίως την άσχημη εμφάνισή του στο παιχνίδι με την Αράζ στο Μπακού για τα προκριματικά του Conference League.



Η Ρίο Άβε, υπό την καθοδήγηση του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου και με έντονο ελληνικό στοιχείο στο ρόστερ της, βλέπει στον Μπράμπετς την εμπειρία που χρειάζεται στο κέντρο της άμυνάς της. Αν δεν προκύψει κάποια ανατροπή, ο Τσέχος θα αποτελέσει παρελθόν από τον Άρη και θα συνεχίσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα της Ιβηρικής.