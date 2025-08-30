Ο Παναιτωλικός «άλωσε» το «Κλεάνθης Βικελίδης» (2-0) και έκανε «σεφτέ» στις νίκες

Σε μία αναμέτρηση με λίγες καλές στιγμές, ο Παναιτωλικός ήταν εκείνος που αναδείχθηκε νικητής με την ομάδα του Γιάννη Πετράκη να επικρατεί με 2-0 επί του Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και να πανηγυρίζει την πρώτη της νίκη στη Stoiximan Super League.

Η ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη, είχε την κατοχή της μπάλας, αλλά απείλησε μόνο με μακρινά σουτ, καθώς δεν κατάφερε να διασπάσει την άμυνα των «κιτρινομπλέ» οι οποίοι «χτύπησαν» στο δεύτερο ημίχρονο και με τα γκολ των Αγκίρε (65') και Άλεξιτς (87') και πανηγύρισαν την πρώτο τους τρίποντο στο πρωτάθλημα.

Το ματς

Οι «Θεσσαλονικείς» ήταν εκείνοι που προσπάθησαν να απειλήσουν από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης με τον Πέρεθ να δοκιμάζει το πόδι του έξω από την περιοχή και τη μπάλα να περνάει άουτ. Δύο λεπτά αργότερα οι «Αγρινιώτες» δημιούργησαν την πρώτη τους τελική στο παιχνίδι με τον Μανρίκε να πιάνει ένα σουτ στην κίνηση και τη μπάλα να καταλήγει άουτ στο 11'.

Δέκα λεπτά αργότερα ο Άρης, απείλησε για δεύτερη φορά στη σημερινή αναμέτρηση με τον Μόντσου, να επιχειρεί ένα μακρινό σουτ και τον Τσάβες να του λέει «όχι» και να κρατά ανέπαφη την εστία του. Στο 37ο λεπτό ήταν η σειρά της ομάδας του Γιάννη Πετράκη να απειλήσει με τον Μάικιτς, να σταματά με σπουδαία επέμβαση το σουτ του Μίχαλακ. Οι «κιτρινόμαυροι» δυσκολεύονταν να διασπάσουν την καλά οργανωμένη άμυνα του Παναιτωλικού με τον Μορουτσάν να προσπαθεί με ατομική ενέργεια να σκοράρει αλλά ο Τσάβες, ήταν εκεί που έπρεπε και πραγματοποίησε τη δεύτερη απόκρουσή του.

eurokinissi

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, ο Άρης είχε την κατοχή της μπάλας αλλά δεν μπορούσε να διασπάσει την καλά οργανωμένη άμυνα του Παναιτωλικού, ο οποίος έψαχνε τη στιγμή του, στοχεύοντας να χτυπήσει στην κόντρα και το κατάφερε στο 65ο λεπτό με τον Σιέλη να βγάζει εξαιρετική κάθετη προς τον Αγκίρε, ο οποίος πέρασε και τον Μάικιτς και πλάσαρε σε κενή εστία για το 1-0 των φιλοξενούμενων.

Στο 87ο λεπτό ο Παναιτωλικός κατάφερε να διπλασιάσει τα τέρματά του με τον Άλεξιτς να αποφεύγει εξαιρετικά τον Άλβαρο και να εκτελεί με το δεξί τον Μάικιτς, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0.

Οι ενδεκάδες:

Άρης: Μάικιτς, Άλβαρο, Φαμπιάνο, Τεχέρο, Φρίντεκ, Ράτσιτς, Γένσεν, Μόντσου, Νταντί, Πέρεθ, Μορόν

Παναιτωλικός: Τσάβες, Γαλιάτσος, Σιέλης, Γκαρσία, Αποστολόπουλος, Κόγιτς, Λουίς, Μίχαλακ, Εστέμπαν, Αγκίρε, Μανρίκε