Παλμεζάνο και Γιουμπιτάνα «υπέγραψαν» το «διπλό» (2-0) του Ατρομήτου στο Αγρίνιο

Ο Ατρόμητος επικράτησε με 2-0 του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο με τον Παλμεζάνο να ανοίγει το σκορ στο 41ο λεπτό έπειτα από κομπίνα σε εκτέλεση κόρνερ των φιλοξενούμενων και τον Γιουμπιτάνα στο 81ο λεπτό να διαμορφώνει το τελικό σκορ και τους Περιστεριώτες να πανηγυρίζουν την πρώτη τους νίκη στην πρεμιέρα τους στη Stoiximan Super League.

Το ματς

Σε ένα πρώτο μέρος δίχως πολλές φάσεις οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι που δημιούργησαν την πρώτη ευκαιρία της αναμέτρησης στο 15ο λεπτό με τον Ουεντραόγκο να κάνει σοβαρό λάθος και τον Μιγκέλ Λουίς να επιχειρεί ένα δυνατό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή αλλά η μπάλα κατέληξε αουτ. Δέκα λεπτά αργότερα ήταν η σειρά των φιλοξενούμενων να απειλήσουν και έπειτα από ένα φάουλ σε καλό σημείο, ο Μίχορλ εκτέλεσε απευθείας αλλά ο Τσάβες απομάκρυνε σε κόρνερ.

Με τη συμπλήρωση των σαράντα λεπτών λίγο έλειψε ο Παναιτωλικός να βάλει αυτογκόλ με τον Σιέλη να πιάνει τη κεφαλιά και τη μπάλα να παίρνει τροχιά προς την εστία της ομάδας του αλλά ευτυχώς για τους Αγρινιώτες ο Τσάβες απομάκρυνε τον κίνδυνο αλλά όπως αποδείχθηκε στην επόμενη φάση, οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να αποφύγουν το «μοιραίο». Συγκεκριμένα έπειτα από κόρνερ που εκτελέστηκε πλασαριστά, ο Μίχορλ έκανε το γύρισμα και ο Παλμεζάνο, με σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή έκανε το 1-0. για τον Ατρόμητο.

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, η ομάδα του Γιάννη Πετράκη σε ένα δίλεπτο «φωτιά» έχασε δυο σημαντικές ευκαιρίες για να ισοφαρίσει με τον Αγκίρε να προσπαθεί να σκοράρει δυο φορές και τον Μανσούρ να του λέει «όχι», απομακρύνοντας αρχικά με το κεφάλι και εν συνεχεία να βάζει την κόντρα και να διατηρεί το 1-0 του πρώτου ημιχρόνου.

Χρειάστηκε να περάσουν είκοσι λεπτά για να δημιουργήσει κάποια από τις δυο ομάδες μια αξιόλογη ευκαιρία, με την ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου να χάνει μεγάλη ευκαιρία για το 2-0, με τον Ουεντραόγκο να πιέζει τον Λουίς, τον Μίχορλ να βγάζει τετ α τετ τον Γιουμπιτάνα αλλά ο Βέλγος σπατάλησε την ευκαιρία για να δώσει προβάδισμα δυο τερμάτων στην ομάδα του. Στην επόμενη φάση όμως ο πρώην παίκτης του Ηρακλή υποδέχτηκε τη μπάλα μετά από κόντρα έκανε μια προσποίηση στον Τσάβες και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Παναιτωλικού για το 2-0.

Οι ενδεκάδες

Ατρόμητος: Χουτετσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Ουεντραόγκο,, Παλμεζάνο, Μίχορλ, Τζοβάρας, Μπάκου, Οζέγκοβιτς

Παναιτωλικός: Τσάβες, Γαλιάτσο, Σιέλης, Στάγιτς, Αποστολόπουλος, Κόγιτς, Λουίς, Ράδος, Μανρίκε, Εστέμπαν, Αγκίρε