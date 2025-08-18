Κύπελλο Ελλάδας: «Καρδιοχτύπησε» αλλά πέρασε ο Παναιτωλικός - Πρόκριση και για τον Λεβαδειακό

Το - ανανεωμένο - Κύπελλο Ελλάδας έκανε... πρεμιέρα το απόγευμα της Δευτέρας (18/8), με τον Παναιτωλικό και τον Λεβαδειακό να παίρνουν έστω και δύσκολα την πρόκριση στη League Phase απέναντι σε Νίκη Βόλου και Μακεδονικό αντίστοιχα.

Παναιτωλικός: Προκρίθηκε με… αγχωτικό τρόπο κόντρα στη Νίκη Βόλου

Ο Παναιτωλικός εξασφάλισε την πρόκριση για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, παρά την προβληματική του εμφάνιση στο Βόλο απέναντι στην αξιόμαχη Νίκη, που έδειξε έτοιμη για την έναρξη της Super League 2 και πάλεψε μέχρι τέλους.



Η ομάδα του Γιάννη Πετράκη προηγήθηκε νωρίς στο παιχνίδι, χάρη σε μια ωραία συνεργασία στο 18ο λεπτό: μετά από διαγώνια μπαλιά του Γκαρθία, ο Αποστολόπουλος έκανε τη σέντρα και ο Γαλιάτσος εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Λουίς, πλάσαρε από κοντά και έγραψε το 0-1.

Στο 59ο λεπτό η Νίκη έχασε μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει, με τον Πέττα να αστοχεί σε προβολή από κοντά, ενώ στο 76' ο Λώλης με ένα όμορφο διαγώνιο σουτ νίκησε τον Τσάβες και έκανε το 1-1, ισοφαρίζοντας δίκαια.

Ωστόσο, στο φινάλε του ματς, ο Παναιτωλικός βρήκε την ψυχραιμία και την κλάση να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα. Ο Λουίς με στήθος σέρβιρε στον Αγκίρε, που με δυνατό σουτ εκτός περιοχής έστειλε τη μπάλα στη γωνία του Τσέλιου, χαρίζοντας την πολύτιμη νίκη και την πρόκριση (1-2).

Νίκη Βόλου (Κώστας Γεωργιάδης): Τσέλιος, Αρίας, Γκαντέλιο (60' Δημητριάδης), Σιούτας, Ντζαλόσι, Σίλβα (61' Μπαριέντος), Έπας, Πέττας (79' Γιακουμάκης), Κουτσιμπάνας, Λώλης (88' Βουτσάς), Λουκίνας (88' Τζιώρας)

Παναιτωλικός (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Γαλιάτσος, Γκαρθία, Στάγιτς, Αποστολόπουλος, Κοντούρης (46' Αγαπάκης), Νικολάου (66' Μανρίκε), Μπελεβώνης (66' Ματσάν), Λουίς, Εστεμπάν (89' Κόγιτς), Αγκίρε

Πέρασε έστω και δύσκολα ο Λεβαδειακός

Ο Λεβαδειακός δυσκολεύτηκε περισσότερο από το αναμενόμενο στη Νέα Ευκαρπία, ωστόσο κατάφερε να επικρατήσει με 2-1 του αξιόμαχου Μακεδονικού και να εξασφαλίσει την πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων στο πρώτο ημίχρονο, έχοντας μόλις δύο αξιοσημείωτες στιγμές: ένα σουτ του Τσοκάι που πέρασε ελάχιστα άουτ και ένα πλασέ του Γκούμα που δεν βρήκε στόχο. Από την άλλη, ο Μακεδονικός εμφανίστηκε ανταγωνιστικός, περιορίζοντας τους φιλοξενούμενους και κρατώντας το 0-0.

Στην επανάληψη, ο Λεβαδειακός ανέβασε στροφές και έγινε πιο απειλητικός. Στο 60ό λεπτό ο Όζμπολτ σημάδεψε το δοκάρι, ενώ στο 72’ ο Μπάλτζι με εξαιρετικό τελείωμα είδε κι εκείνος την προσπάθειά του να σταματά στο οριζόντιο.

Η πίεση των Βοιωτών καρποφόρησε στο 78ο λεπτό, όταν ο Λαγιούς εκμεταλλεύτηκε ιδανικά τη σέντρα του Βέρμπιτς και άνοιξε το σκορ από κοντά (0-1). Στο 88’ ο Λιάγκας με καρφωτή κεφαλιά «σφράγισε» την πρόκριση, κάνοντας το 0-2.

Ο Μακεδονικός, που κοίταξε στα μάτια τον αντίπαλό του, μείωσε στις καθυστερήσεις με ένα εξαιρετικό σουτ του Νίκου, σημειώνοντας το ομορφότερο γκολ του αγώνα και διαμορφώνοντας το τελικό 1-2.

Μακεδονικός (Σάκης Παπαβασιλείου): Γουναρίδης, Χασάνογλου, Τσουκάνης, Σαραγιώτης, Θωμάι, Καραμπέρης, Κωτέλης, Νούλας, Καλαϊτζής, Αλτιντζής, Καπετάνος (46' Πόντης)



Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Ανάκερ, Τσάπρας, Λιάγκας, Αμπού Χάννα (55' Κάτρης), Βήχος, Κωστή, Τσοκάι (76' Βέρμπιτς), Μπάλτζι, Παλάσιος (65' Συμελίδης), Γκούμας (55' Λαγιούς), Όζμπολτ (76' Πεντρόσο)

Αναλυτικά το πρόγραμμα στο Κύπελλο Ελλάδας

Δευτέρα 18/08

Μακεδονικός-Λεβαδειακός 1-2

Νίκη Βόλου-Παναιτωλικός 1-1

Τρίτη 19/08

Καλαμάτα-ΑΕΛ 17:00

ΠΑΣ Γιάννινα-Βόλος 17:00

Αναγέννηση Καρδίτσας-Κηφισιά 17:00

Αιγάλεω-Παναργειακός 17:00

Καβάλα-Πανσερραϊκός 17:00

Τέταρτη 20/08