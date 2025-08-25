Από την κόλαση στον παράδεισο ο Λεβαδειακός - Επική ανατροπή (3-2) κόντρα στην Κηφισιά

Στο ματς της αγωνιστικής, ο Λεβαδειακός, βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 από την Κηφισιά, αλλά κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση, πετυχαίνοντας τρία γκολ και πήρε το πρώτο τρίποντο της σεζόν με επεισοδιακό τρόπο. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, προηγήθηκε με 2-0 στα πρώτα 25 λεπτά της αναμέτρησης, αλλά το σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου, έφερε το ματς στα ίσα με δυο γκολ σε τέσσερα λεπτά και στο 67ο λεπτό ο Όζμπολτ ολοκλήρωσε την ανατροπή για τους Βοιωτούς, που πανηγύρισαν το πρώτο τρίποντο της σεζόν στην έδρα τους, στο ματς που έκλεινε την αυλαία της πρώτης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Το ματς

Οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι που δημιούργησαν την πρώτη ευκαιρία στο ματς μόλις στο πρώτο λεπτό με τον Μπάλτσι να επιχειρεί ένα μακρινό σουτ και τον Ραμίρες να διώχνει σε κόρνερ. Οι φιλοξενούμενοι πήραν μέτρα στο γήπεδο και στο 14ο λεπτό έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Αντονίσε, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Αμπου Χάνα και ο ρέφερι της αναμέτρησης με την παρέμβαση του VAR, έδειξε την άσπρη βούλα.

Ο Τεττέη ανέλαβε την εκτέλεση, έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία, ο Λοντίγκιν, έπεσε στην αριστερή και η Κηφισιά άνοιξε το σκορ. Οι «Βοιωτοί» έψαξαν την ισοφάριση άμεσα και δυο λεπτά αργότερα, ο Τσάπρας έκανε ωραίο γύρισμα από τα δεξιά αλλά ο Κωστή με σουτ μέσα από την περιοχή δεν κατάφερε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα. Οκτώ λεπτά αργότερα η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, κέρδισε φάουλ σε πολύ καλό σημείο, ο Πόμπο με απευθείας εκτέλεση έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Λοντίγκιν και έδωσε προβάδισμα δυο τερμάτων στην ομάδα του.

Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, ο Λεβαδειακός συνέχισε να πιέζει και να δημιουργεί ευκαιρίες, ψάχνοντας το γκολ που θα τον ξαναέβαζε στο ματς και το κατάφερε στο 35ο λεπτό με τον Τσάπρα να κάνει το γύρισμα από δεξιά και τον αμαρκάριστο Λαγιούς, να πλασάρει από το ύψος του πέναλτι και να νικά τον Ραμίρες για το 1-2. Τέσσερα λεπτά αργότερα η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου βρέθηκε ξανά στην περιοχή της Κηφισιάς με τον Παλάσιος, να πλασάρει και τη μπάλα να βρίσκει στο χέρι του Μποτία. Ο διαιτητής της αναμέτρησης έδειξε την άσπρη βούλα για δεύτερη φορά στη σήμερα και ο Όζμπολτ νίκησε τον Ραμίρες για το 2-2.

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους ο ρυθμός του αγώνα έπεσε αλλά μια στιγμή ήταν αρκετή για τον Λεβαδειακό, με τον Όζμπολτ να κλέβει τη μπάλα από τον Έμπο και να νικά για δεύτερη φορά τον Ραμίρες, διαμορφώνοντας το τελικό 3-2. Οι φιλοξενούμενοι δίχως να έχουν κάτι να χάσουν, πίεζαν για να βρουν το γκολ της ισοφάρισης και στο 77ο λεπτό ο Τεττέη, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα αλλά ο ρέφερι της αναμέτρησης ακύρωσε το τέρμα, διότι υπήρχε φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης.

Πέντε λεπτά αργότερα ο Τσιμπόλα, αντίκρισε απευθείας την κόκκινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Πέρεθ με τους γηπεδούχους να αγωνίζονται στα εναπομείναντα λεπτά με δέκα παίκτες.

Οι ενδεκάδες

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Αμπού Χάνα, Λιάγκας, Βήχος, Τσοκάι, Κωστή (80' Κάτρης), Μπάλτσι (46' Συμελίδης), Παλάσιος (62' Βέρμπιτς), Λαγιούς (73' Τσιμπόλα), Όζμπολτ (80' Πεντρόσο).

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Μποτία (63' Πόκορνι), Ούγκο Σόουζα, Χουχούμης (79' Μάναλης), Ντίας, Έμπο (71' Πέρεζ), Τζίμας (46' Ζέρσον), Πόμπο (71' Μούσιολικ), Αντονίσε, Τεττέη.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

Σάββατο 23 Αυγούστου

Ολυμπιακός-Αστέρας AKTOR 2-0

Άρης-Βόλος 2-0

Παναιτωλικός-Ατρόμητος 0-2

Κυριακή 24 Αυγούστου

Παναθηναϊκός-ΟΦΗ (αναβολή)

ΑΕΚ-Πανσερραϊκός 2-0

ΠΑΟΚ-Λάρισα 1-0

Δευτέρα 25 Αυγούστου

Λεβαδειακός-Κηφισιά 3-2

