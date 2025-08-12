Στο ίδιο μονοπάτι: Ο Λοντίγκιν ακολουθεί το «γνώριμο» δρομολόγιο Αθήνα - Λιβαδειά

Ο Γιούρι Λοντίγκιν, αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό και βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του στην ομάδα του Λεβαδειακού. Ο 35χρονος γκολκίπερ θα αγωνιστεί σε έκτη ελληνική ομάδα στα 35 του χρόνια και στη Βοιωτία όπου θα μένει πλέον ο Ρώσος πορτιέρε θα συναντήσει κάποιους παλιούς του γνώριμους όπου από το «τριφύλλι» αγωνίζονται πλέον στην ομάδα της Λιβαδειάς.

Συγκεκριμένα ο Λοντίγκιν, θα γίνει ένας ακόμη παίκτης που από τον Παναθηναϊκό θα αγωνιστεί στον Λεβαδειακό και αξίζει να ρίξουμε μια ματιά στους προηγούμενους ποδοσφαιριστές που έκαναν το δρομολόγιο Αθήνα - Λιβαδειά. Το ξεκίνημα έγινε από τη σεζόν 2022- 2023, όταν η ομάδα της Βοιωτίας ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος και απέκτησε ως δανεικό από τους «πράσινους» τον Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ, ενώ από τη δεύτερη ομάδα του Παναθηναϊκού πήγαν στον Λεβαδειακό οι Τσιριγώτης, Τορό, Καραμπάς, Αλμπάνης και Χαβιέ.

Eurokinissi

Τη σεζόν 2023/2024 ο Παναθηναϊκός παραχώρησε ως δανεικούς στον Λεβαδειακό τους Νίκα και Βουτσά με το «τριφύλλι» να αγοράζει τον Νίκα από την αρχή της σεζόν αλλά να τον αφήνει να αγωνιστεί με τους «Βοιωτούς» μέχρι το φινάλε της σεζόν, όπου με την έναρξη της προετοιμασίας ενσωματώθηκε στον Παναθηναϊκό.

EUROKINISSI

Η λίστα με τα ονόματα των παικτών δεν τελειώνει εδώ μιας και την περασμένη σεζόν ο Βέρμπιτς αγωνίστηκε και εκείνος στον Λεβαδειακό με τον Τσοκάι και τον Κάτρη να παραχωρούνται και οι δύο ως δανεικοί.

EUROKINISSI

Η ξεχωριστή περίπτωση των Παλάσιος - Ιωαννίδη

EUROKINISSI

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Λεβαδειακός ανακοίνωσε και την απόκτηση του Σεμπαστιάν Παλάσιος, με τον 33χρονο εξτρέμ να μένει ελεύθερος από την Τίγκρες στην οποία πήρε μεταγραφή μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό. Ενώ και ο Φώτης Ιωαννίδης ακολούθησε τον αντίθετο δρόμο και από τις υποδομές των Βοιωτών πήρε το 2020 μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό.