Οι ώρες και τα κανάλια για την έναρξη του Κυπέλλου Ελλάδας και η μάχη μεταξύ Αλκαράθ και Σίνερ
Το Κύπελλο Ελλάδας ξεκινά με τη νέα του μορφή, ενώ Αλκαράθ και Σίνερ έρχονται αντιμέτωποι στον τελικό του Σινσινάτι. Οι ώρες και τα κανάλια των αναμετρήσεων.
Η νέα μορφή του Κυπέλλου Ελλάδας εγκαινιάζεται τη φετινή σεζόν και σήμερα (18/8), ξεκινά η προκριματική φάση. Ο Μακεδονικός υποδέχεται τον Λεβαδειακό, ενώ η Νίκη Βόλου τον Παναιτωλικό, με αμφότερα τα παιχνίδια να ξεκινούν στις 17:00 και το παιχνίδι των Αγρινιωτών, να μεταδίδεται ζωντανά από το Cosmote Sport 1 HD.
Αλκαράθ και Σίνερ, ετοιμάζονται για μια ακόμα τιτανομαχία με... φόντο το year end number 1, στον τελικό του τουρνουά της ATP στο Σινσινάτι. Η αναμέτρηση ξεκινά στις 22:00 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 6 HD.
Από τα υπόλοιπα παιχνίδια ξεχωρίζει η «μάχη» της Λιντς με την Έβερτον και η αναμέτρηση της Έλτσε με την Μπέτις.
Οι σημερινές μεταδόσεις
- Νίκη Βόλου - Παναιτωλικός: Cosmote Sport 1 HD (17:00)
- Σπέτσια - Σαμπντόρια: Novasports 2 (19:30)
- Λιντς - Έβερτον: Novasports Prime (22:00)
- Έλτσε - Μπέτις: Novasports 1 (22:00)
- Αλκαράθ - Σίνερ: Cosmote Sport 6 HD (22:00)
- Τορίνο - Μοντένα: Novasports 2 (22:15)
- Ζιλ Βιθέντε - Πόρτο: Cosmote Sport 3 (22:15)