Οι ώρες και τα κανάλια για την έναρξη του Κυπέλλου Ελλάδας και η μάχη μεταξύ Αλκαράθ και Σίνερ

Η νέα μορφή του Κυπέλλου Ελλάδας εγκαινιάζεται τη φετινή σεζόν και σήμερα (18/8), ξεκινά η προκριματική φάση. Ο Μακεδονικός υποδέχεται τον Λεβαδειακό, ενώ η Νίκη Βόλου τον Παναιτωλικό, με αμφότερα τα παιχνίδια να ξεκινούν στις 17:00 και το παιχνίδι των Αγρινιωτών, να μεταδίδεται ζωντανά από το Cosmote Sport 1 HD.

Αλκαράθ και Σίνερ, ετοιμάζονται για μια ακόμα τιτανομαχία με... φόντο το year end number 1, στον τελικό του τουρνουά της ATP στο Σινσινάτι. Η αναμέτρηση ξεκινά στις 22:00 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 6 HD.

Από τα υπόλοιπα παιχνίδια ξεχωρίζει η «μάχη» της Λιντς με την Έβερτον και η αναμέτρηση της Έλτσε με την Μπέτις.

Οι σημερινές μεταδόσεις